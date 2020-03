Viru Maakohus 49-aastase Vene Föderatsiooni kodaniku Anatoli Bogdanovi kiirkokkuleppemenetluses süüdi Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslikus ületamises ning mõistis talle karistuseks kolm kuud vangistust.

Süüdistuse kohaselt tuli ööl vastu 1. märtsi läbi Narva piiripunkti tõkkepuu ja voldikvärava Eestisse sõiduauto Mitsubishi Pajero, mille juht ei peatanud oma masinat piirikontrolliks, eiras politseiametniku peatusmärguannet ning jätkas sõitu Eesti suunas.

Riigipiiri ebaseadusliku ületamise eest näeb seadus karistusena ette kuni üheaastase karistuse.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Marina Zagoretsi sõnul võttis prokuratuur karistuse määramisel arvesse, et tegemist on Vene Föderatsioonis elava inimesega. "Mehe teo otseseks eesmärgiks ei olnud eirata ametnike korraldusi ja tungida Eesti Vabariigi territooriumile, vaid tegu oli ajendatud tema psüühilisest seisundist," selgitas abiprokurör Zagorets.

"Tõsine psühholoogiline stress, ma lihtsalt ei suutnud seda taluda.

Mul polnud selget plaani. Kui nägin silti "Narva", sain aru, et Eesti. Mul polnud mingeid dokumente kaasas. Ja ma läksin lihtsalt edasi," rääkis Bogdanov kohtus oma teo kohta.

"Kui mul oleks õigus valida Venemaa või eutanaasia, valiksin ma eutanaasia. Tunnen end turvalisemalt, kui minu taga on Eesti politsei, mitte Vene oma," ütles ta.

"Ületasin piiri, sain aru, et see on Eestis. Oli öö ja tänavatel polnud kedagi. Sõitsin mitu kvartalit, sain välja, peatasin takso, ütlesin, et ületasin ebaseaduslikult piiri ja palusin politseisse helistada. Kohale saabus patrull ja nad arreteerisid mind," lisas Bogdanov.

Pärast vanglakaristust kavatseb Bogdanov enda sõnul jääda Eestisse ja õppida keelt. "Ma ei tule tagasi," ütles piiririkkuja.

Karistuse algust arvestatakse alates tema kinnipidamisest 1. märtsil.

Süüdistatav peab tasuma menetluskulud 506 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Narva piiripunktis kihutas maastur Mitsubishi Pajero ööl vastu pühapäeva läbi piiripunkti värava, selle juht peeti hiljem Narva linnas kinni.