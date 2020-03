"Ükskõik milline vahejuhtum ja vaatamata sellele, kus ta aset leiab, on meile põhimõtteliselt selleks, et saaksime ka oma töös taktikale, varustusele vajadusel teha kõikvõimalikke muudatusi või lihvida mingisuguseid täna välja töötatud toiminguid. Ja kuna see asi on meil suht värske, siis selle viimase 48 tunni jooksul me koostame praegu analüüsi, milles me toome välja kõik oma tugevused ja nõrkused," lausus Kustala.

Milliseid muutusi analüüsi tulemused piiripunkti jaoks kaasa tuua võivad, ei osanud Kustala praegu öelda.

Kustala rääkis, et Eesti piiri esindaja on suhelnud sel teemal ka Vene poolega. "Võin kinnitada, et kõik meid huvitavad asjad on nendega omavahel läbi räägitud ja infovahetus oli päris heal tasemel," lausus Kustala.

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonijuht Tuuli Härson ütles ERR-ile, et praegu otsust, sellest juhtumist tulenevalt piiripunkti taristut muuta, ei ole.

Venemaa kodanik Anatoli Bogdanov kihutas ööl vastu pühapäeva Narva piiripunktist läbi rammides läbi värava ja tõkkepuu. Mees tabati hiljem Narvast Rakvere tänavalt.

Viru maakohus mõistis esmaspäeval Bogdanovile kolmekuuse vanglakaristuse. Riigist väljasaatmist kohus piiririkkuja suhtes ei kohaldanud.