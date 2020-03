Koort: tuleb mõelda piiripunktile, kust niisama lihtsalt läbi ei sõideta

Koorti sõnul ei ole nädalavahetuse juhtum esimene kord, kui piirist on ebaseaduslikult läbi tuldud. "See näitab ka seda, et me peaks mõtlema piiri väljaehitamisel ka piiripunktide sellisele kindlusele, kust ikka niisama läbi sõideta," ütles Koort ERR-ile.

Koorti sõnul on sellest räägitud, aga see on alati jäetud rahapuuduse tõttu tegemata ja lisaraha selleks kunagi antud ei ole. "Minu arust on see väga selge õppetund. See ei ole hüpoteetiline, vaid väga selgelt reaalne asi, millega tegeleda," lausus Koort.

Koorti sõnul on kaks võimalust. "Üks võimalus on anda ehitamiseks raha, panna sinna kas maast tõstetavad postid või maast tõstetav ramp, millest lihtsalt ei ole võimalik niimoodi läbi sõita," märkis Koort.

"Teine võimalus, mida mitmed riigid kasutavad, on see, et üks patrullauto 24/7 seisab seal kohe kõrval ja vajadusel sõidab kohe järele," pakkus Koort.

Koort pidas hiljutist juhtumit märkimisväärseks ka hübriidohu mõttes. "Ka Ukraina sündmuste puhul oli näha, kuidas sõideti läbi piiripunkti ka relvastatud inimestega. Näiteks üks auto teeb tee ette ja järele tuleb kohe teine, mis siis inimesed vajadusel maha paneb. Nii et sellise hübriidohuna ei maksa ka seda alahinnata. Tegemist ei ole kindlasti ainult tollikontrolli meetmega või tsiviilturvalisuse meetmena," kommenteeris Koort.

Venemaa kodanik Anatoli Bogdanov kihutas ööl vastu pühapäeva Narva piiripunktist läbi, rammides läbi värava ja tõkkepuu. Mees tabati hiljem Narvast Rakvere tänavalt.

Viru maakohus mõistis esmaspäeval Bogdanovile kolmekuuse vanglakaristuse. Riigist väljasaatmist kohus piiririkkuja suhtes ei kohaldanud.

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonijuht Tuuli Härson ütles ERR-ile, et praegu pole otsust muuta sellest juhtumist tulenevalt piiripunkti taristut.

Narva piiripunkti juht Üllar Kustala ütles, et juhtumit analüüsitakse.