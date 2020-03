Sotsiaaldemokraatliku erakonna naiskogu eestvedamisel toimub neljapäeval Toompeal seminar "Naised poliitikas 100+", mis võtab luubi alla Eesti naiste enam kui sada aastat pika teekonna poliitikas ja otsib vastust küsimusele, kuhu ühiskond on jõudnud sajand pärast seda, kui naised said valimisõiguse. Kell 11.30 algavat arutelu saab otsepildis jälgida portaalis ERR.ee.

Arutelul astuvad üles emeriitprofessor Marju Lauristin (SDE), europarlamendi liige Marina Kaljurand (SDE), Reformierakonna esimees Kaja Kallas, sotsioloog Pille Petersoo (SDE), võrdsuspoliitikate ekspert Mari-Liis Sepper, kommunikatsiooniekspert Raul Rebane, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, noor kliimaaktivist Kertu Brigit Anton, Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar (SDE), politseinik Maarja Punak, soolise võrdõiguslikkuse ekspert Kadi Viik ja ajakirjandusõppejõud Barbi Pilvre (SDE).

Eesti riik on ületanud saja-aastase verstaposti, naiste valimisõigus kehtib siin juba 103 aastat. "Just praegu on õige aeg rääkida naiste osalusest poliitikas – alustame Asutavasse Kogusse valitud naistest ja jõuame selleni, kus oleme täna ja kuhu läheme homme. Eraldi paneel käsitleb seda, kuidas kübervägivald mõjutab naisi poliitikas," ütles naiskogu Kadri president ja riigikogu liige Riina Sikkut.