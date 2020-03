Maal töötavate perearstide tasu võib mitmekordistuda

Kavandatud määruse muudatusega mitmekordistaks riik seniseid perearstide kaugusetasusid ja laiendaks saajate ringi. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et kavas on hakata edaspidi kaugusetasu maksma kõigile perearstidele, kes tegutsevad väljaspool Tallinna, Tartut ja nendega piirnevaid omavalitsusi.

Eriti suurt kaugusetasu hakataks Kiige sõnul maksma neile, kes töötavad enam kui 40 kilomeetri kaugusel lähimast haiglast.

"Seal on nende töökoormus suurem, töö eripära on teistsugune. Tihtipeale see on väga hajaasustatud piirkond. Nimistu ise võib olla oluliselt väiksem kui näiteks linnas, aga tööd sellega võib olla sama palju. Haigekassa rahastus aga sõltub inimeste arvust omajagu, nii et selle valguses on maapiirkondades perearsti leidmine olnud alati keerulisem," rääkis Kiik.

Väljaspool tõmbekeskusi töötavatele perearstidele hakatakse senise 196 euro asemel maksma igakuist lisatasu 823 euro ulatuses. Lähimast haiglast rohkem kui 40 kilomeetri kaugusel või saarel töötavale perearstile hakatakse maksma igakuist lisatasu senise 563 euro asemel 1646 eurot.

Narva perearst Jelena Piitel ütles, et tasu suurenemine küll motiveerib, kuid sellest üksi ei piisa, et rohkem perearste perifeeriasse tuua.

"Hindan seda üsna positiivselt, sest iga päevaga hinnad tõusevad, näiteks kütusele, aga meil on vaja käia Tartus ja Tallinnas seminaridel, sõite on väga palju. Nii et kui toetus kasvab, pole see paha," lisas Narva perearst Stanislav Fetissov.

Samas leiab ta, et ainult 800 lisaeurost kuus ei piisa, et Narva rohkem noori perearste tööle tuleks

"Arvan, et on vaja parandada arstide töökeskkonna kvaliteeti. Vajame kaasaegseid perearstikeskusi, sest tingimused vananevad ja mõne aja pärast ei vasta need kaasaegsetele nõuetele. Uued ja noored perearstid tahavad paremaid tingimusi," ütles Fetissov.

Kokku kulub arstiabi kättesaadavuse parandamiseks maapiirkondades 2,9 miljonit eurot.