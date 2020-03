Alates 1. aprillist tõuseb hüppeliselt perearstide kaugusetasu ja laieneb selle saajate ring. Üle 800-eurost kaugusetasu hakkavad saama kõik väljaspool suuremaid keskusi töötavad perearstid.

Väljaspool Tallinnat ja Tartut ning nendega piirnevaid valdu töötavatele perearstidele hakatakse senise 196,55 euro asemel maksma igakuist lisatasu 823,41 eurot.

Lähimast haiglast enam kui 40 kilomeetri kaugusel või saarel töötavale perearstile hakatakse maksma igakuist lisatasu senise 563,15 euro asemel 1646,82 eurot. Muudatuse tulemusena hakkab täiendavat kaugusetasu saama senise 179 perearsti asemel 400 nimistuga perearsti.

Kaugusetasu maksmise eesmärk on tagada esmatasandi arstiabi kättesaadavus väljaspool suuremaid keskusi. Kaugusetasuga kaetakse asukohast tulenevad lisakulud, et täiendavalt motiveerida perearste maapiirkondadesse tööle asuma.

Lisaks ootab kõiki tervishoiutöötajaid 1. aprillist ees palgatõus, nagu näeb ette kollektiivleping.

Tervishoiutöötaja palga osa teenuse hinnas on edaspidi arsti puhul 13,30 eurot tunnis (seni 12,40), eriarstidel 14,40 eurot tunnis (seni 13,40); õe puhul 8,00 eurot tunnis (seni 7,45 eurot) ja hooldaja puhul 5,00 eurot tunnis (seni 4,65 eurot).

Teenustes, mis ei sisalda tööjõukulu või mis sisaldavad kõrgharidusega tugispetsialiste palgakomponenti, piirhinnas ei muudeta.

"Tervishoiutöötajad on meie tervishoiu kõige väärtuslikum vara. Praeguses olukorras on eriti oluline, et tervishoiutöötajad, kes on selle kriisi lahendamisel eesliinil ja inimeste jaoks esmane kontakt abi saamisel saavad olla kindlad, et varem kokkulepitud palgatõusud tulevad," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste kogumõju haigekassa eelarvele on 2020. aastaks ligi 40,07 miljonit eurot, millest palgakomponendiga seotud kaasnev mõju on ligi 33,10 miljonit eurot. Täiendavate kuludega on haigekassa eelarves arvestatud.