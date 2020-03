Tallinn teeb vana juudi kalmistu lähiaastail korda

18. sajandil rajatud vana juudi kalmistu Magasini tänaval hävitati 1960-ndatel aastatel ja seal hakkas tegutsema automajand. Praegu on kalmistust alles osaliselt säilinud vanad müürid, mille sisse on pandud ka väike mälestuskivi.

Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet rääkis ERR-ile, et algselt oli kalmistu ala jaotatud kaheks: üks oli matuste ala, kus juudi kogukond enne Liiva kalmistu rajamist matuseid läbi viis. Seal oli ka kaks kabelit või mausoleumi, mida on näha vanadelt arhiivipiltidelt.

Kalmistu teises osas, Herne tänava poolses nurgas elas valvur, kes kandis kalmistu eest hoolt. Seal asus tema maja ja aiamaalapike.

"Linna idee on selline, et jätame jaotuse alles, tõmbame kahe koha vahele mõttelise piiri. Sinna, kus olid matused, tehakse memoriaalala, mis hakkab olema ülejäänud alast eraldatud. Istutatakse niidutaimi, paigaldatakse infotahvel, mis räägib kalmistu ajaloost, ja ilmselt püüame kuidagi esile tõsta suurema kabeli vundamenti, et inimestel, kes seal jalutavad, oleks ettekujutus, mis seal kunagi oli," kirjeldas Svet.

Kunagisele kalmistuvalvuri osale tekitatakse diskreetseid istekohti, lisatakse valgustust ja haljastust, et tekiks rahulik roheala, mis oleks kontrastiks üle tee asuvale Vaiksele pargile, kus on laste mänguväljak ja aktiivse tegevuse ala.

Kui mitte kohe, siis pikemas perspektiivis soovivad nii muinsuskaitseamet kui ka juudi kogukond Sveti sõnul osaliselt taastada värava, mis asus Magasini tänava Herne tänava poolses otsas.

"Kaks aastat tagasi korraldasime kalmistul kohalike inimeste ja juudi kogukonna liikmetega koristus- ja mõttetalgud ja arutasime, mida võiks territooriumil teha. Tänane eskiis on selle töö otsene järelm ja linnaeelarves on ka ette nähtud raha selle lahenduse projekteerimiseks," sõnas Kesklinna vanem.

Projekteerimiseks plaanib linn kulutada kuni 40 000 eurot, kuid kalmistu korrastamise maksumusest on veel vara rääkida, kuna praegu on asi alles eskiisi tasemel. Sveti sõnul tahab linn selle aasta jooksul projekteerimistöödega lõpule jõuda ja järgmise aasta eelarvesse esitada ettepaneku tööde rahastamiseks.

"Kuna jutt on järgmise aasta eelarvest, siis on natuke vara rääkida, kas, kui kiiresti ja kui palju raha selle teostamiseks eraldatakse, aga kui läheb hästi, siis paari-kolme aasta pärast on võimalik sellele kalmistule juba täiesti uus välisilme anda," ütles Svet.

Neljapäeva õhtul tutvustavad linna esindajad eskiisprojekiti Herne 6 asuvas kohvikus ja ootavad sellele inimestelt tagasisidet.