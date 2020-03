Austraaliat koroonaviirusega seoses tabanud ostupaanika puhul on tähelepanuväärseimaks asjaoluks see, kuivõrd hulgaliselt on inimesed ostnud kokku tualettpaberit. Mõnes piirkonnas on seetõttu tegu juba defitsiitse kaubaga ning supermarketites vaatavad vastu tühjad riiulid, kirjutab Guardian.

Tualettpaberi ja muude varude kokku ostmine hakkas Austraalias levima käesoleval nädalal. Hetkel on endiselt ebaselge, miks selliste kaupade hulka sattus ka tualettpaber, sest mitte mingeid märke, et tualettpaberit kuidagi vähe oleks, ei olnud. Samuti ei tohiks nõudlus praktikas kasvada ka juhul, kui koroonaviirus peaks riigis senisest oluliselt rohkem levima. Austraalias on praeguseks tuvastatud 52 COVID-19 nakatumist, kaks inimest on koroonaviiruse tõttu surnud.

Kummaline ostupaanika on pälvinud sotsiaalmeedias juba rohket pilkamist ning tekkinud on ka Twitteri hashtag'id nagu #ToiletPaperEmergency ja #ToiletPaperApocalypse.

Mõnes mõttes on asi aga naljast kaugel, sest kohalikud tootjad pididki ostupaanika tõttu tootmist oluliselt kasvatama ning panema töölisi lisatunde tegema.

Darwinis ilmuv ajaleht NT News (Northern Territory News), mis on juba varem tuntud kelmikate etteastete poolest, otsustas samuti panuse anda. Ajalehe neljapäevane number on kaheksa lehekülje võrra paksem ja seetõttu ka "funktsionaalsem".

Ajalehe peatoimetaja Matt Williams märkis, et neljapäevane number müüd hästi ning asjaoludest hoolimata pole tegu erinumbriga, kus midagi lugeda poleks ("...certainly not a crappy edition").