Kauplustekett Woolworths märkis, et ühel inimesel on lubatud soetada maksimaalselt neli pakki tualettpaberit, tagamaks, et enamikul klientidest oleks sellele kaubaartiklile juurdepääs.

Hästi lähevad kaubaks ka kätepuhastusvahendid, mida samuti müüakse letist ja mida saab osta kaks ühe inimese kohta.

"See aitab säilitada kaubavarusid samal ajal, kui tarnijad hoogustavad kohalikku tootmist ja kohaletoimetamist, et vastata tavalisest suuremale nõudlusele," märkis ettevõte oma avalduses.

Valitsuse kinnitustest hoolimata on Austraalia supermarketites mõned kaubad otsa saamas ning sotsiaalmeediasse on ilmunud pildid tühjadest riiulitest ja ostjatest, kelle ostukärusse on kuhjatud pakkide viisi tualettpaberit.

Sydney ühte supermarketisse kutsuti kolmapäeval politsei, kui tualettpaberi osakonnas keegi nuga välgutas.

New South Walesi politsei kinnitas vahejuhtumit, lisades, et kedagi kinni ei peetud ja keegi viga ei saanud.

Nappus on poodides olnud ka näomaskidest ja kätepuhastusvahenditest.

Uue koroonaviirusega on kogu maailmas nakatunud üle 90 000 inimese ja selle tagajärjel on surnud enam kui 3100. Suurem osa juhtumitest on aset leidnud Hiinas, kuid ka Lõuna-Koreas, Itaalias ja Iraanis on suuri nakkuskoldeid.

Austraalia on seni teatanud 43 kinnitust leidnud nakkusjuhtumist ja ühest surmast.

Peaminister Scott Morrison ütles, et on rääkinud riigi kahe suurema kauplusteketi Woolworths ja Coles esindajatega nende reaktsioonist ostupaanikale.

"Ma mõistan, miks inimesed võivad olla mures ja supermarketisse minna ja muud sarnast. Kuid minu nõuanne on, et see ei ole hädavajalik," lausus ta kolmapäeval raadiojaamale 2GB Radio.