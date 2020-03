Tartus avati Sipsiku näitus

Sipsik on laste lemmik olnud juba peaaegu 60 aastat. Mänguasjamuuseum on Sipsiku maailma raamatust ja filmist pärisellu toonud, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Sipsiku" filmi tegijad Meelis Arulepal ja Kristel Tõldsepal jagus näituse jaoks vaid häid sõnu. "Täiesti pöörased emotsioonid on, see on nii lahe. Me tegime filmi ja nüüd me oleme selles filmimaailmas sees," ütlesid nad.



Mänguasjamuuseumi direktor Triin Vaaro tahtis muuseum pakkuda muuseumielamust ka kõige väiksematele. "Kui me oleme varasematel aegadel ikkagi näidanud selliseid tõsiseid mänguasjaajaloo näituseid, siis seekord me oleme mõelnud, et me tahame kõige pisematele anda võimaluse saada esimene muuseumielamus. Ja loomulikult, kuidas siis seda teha, kui laps ei oska veel lugeda. Seda saab teha ainult tegevuse kaudu," ütles Vaaro.

Sipsiku maailma loomisel võetigi eelkõige arvesse just kõige pisemaid muuseumisõpru. Lisaks Sipsikuga koos kuule lendamisele, katusele ronimisele ja muule lustimisele on näitusel ka hariduslik külg.



"Aga muidugi on olemas ka sellised täiesti igapäevased asjad, näiteks seenekorjamine ja pesu kuivatamine. Tegelikult me olemegi aru saanud, et laps tahab teha väga lihtsaid asju. Ta õpib lihtsatest asjadest ja sellepärast see näitus ongi sellistele põhitegevustele ülesehitatud. Just et arendada väikelapsi," rääkis Vaaro.

Mänguasjamuuseumi sipsikumaailm teeb kõiki rõõmsaks tuleva aasta alguseni.