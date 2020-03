Ghani vannutati teiseks ametiajaks Afganistani presidendiks

"Vannun jumala nimel, et kuuletun ja kaitsen püha islamiusku ning austan ja kontrollin põhiseaduse täitmist," ütles Ghani tseremoonial, millest võtsid osa välisriikide aukandjad, diplomaadid ja kõrged poliitikud.

Ghani endine liitlane ja rivaal Abdullah Abdullah, kes on veendunud, et presidendivalimised võitis hoopis tema, korraldas samal ajal oma ametisse astumise tseremoonia ning lubas moodustada paralleelse valitsuse.

Tekkinud olukord ähvardab viia riigi enne rahukõnelusi Talibaniga veelgi sügavamasse kriisi.

USA üks nõudmisi on, et Taliban peaks läbirääkimisi ka Kabuli keskvalitsusega, kuid praegu jääb selgusetuks, kas kõnelusi tuleks pidada Ghani või Abdullah'ga. Ühtlasi annab see Talibanile võimaluse manipuleerida mõlema poolega.

ISIS võttis omaks rünnaku Afganistani presidendi ametivande ajal

Äärmusrühmitus ISIS võttis esmaspäeval vastutuse rünnaku eest Kabuli presidendipalee lähedal, kus leidsid aset rivaalitsevad Afganistani presidendi ametivande andmise tseremooniad.

"Kalifaadi sõdurid ründasid türann Ashraf Ghani ametisseastumist ning tulistasid Kabuli presidendipalee lähedusse kümme raketti," teatas ISIS avalduses.