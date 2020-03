USA armee alustas sõjaväelaste äratoomist Afganistanist

USA sõjaväelaste arv on praegu Afganistanis 12 000 ja seda vähendatakse 8600 inimeseni.

Leggetti kinnitusel ei häiri vägede vähendamine eesmärkide täitmist, milleks on terrorismivastased operatsioonid Al-Qaeda ja Islamiriigi vastu ning Afganistani kaitseväe toetamine.

Ametniku sõnul lahkuvad sajad sõjaväelased Afganistanist nagu varem kavandati, kuid nende asemele ei tooda uusi üksuseid.

USA president Donald Trump möönis reedel, et Taliban võib USA vägede lahkumise järel Afganistanis võimu haarata.

"Riigid peavad enda eest ise hoolt kandma," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele. "Liiga kaua ei saa kellegi kätt hoida."

Presidendilt küsiti, kas Taliban võib Afganistanis võimu haarata. Trump vastas, et kuigi see ei ole ettenähtud, on see siiski võimalus.

USA ja Talibani läbirääkijad allkirjastasid veebruari lõpus rahuleppe, mis avab tee Ühendriikide ja teiste võõrvägede lahkumiseks 14 kuu jooksul.