Eesti sõdurite Afganistanist äratuleku aeg pole veel teada

"Konkreetset ajakavalist otsust Eesti sõdurite Afganistanist ära toomiseks veel pole," teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja Karin Kivipõld esmaspäeval ERR-ile.

Afganistani operatsioonil Resolute Support osaleb kaitseministeeriumi andmeil kokku ligikaudu 40 Eesti kaitseväelast. Missiooni eesmärk on läbi strateegilise partnerluse Afganistani valitsusega tagada nende julgeolekujõudude funktsionaalne toetus, et luua usutavam, võimekam ja jätkusuutlikum Afganistani armee ja julgeolekujõud. Operatsioon Resolute Support on operatsiooni ISAF (International Security Assistance Force) jätkuoperatsioon, Eesti osaleb selles alates 2015. aastast. ISAF-is osales Eesti 11 aastat (2003−2014).

"NATO liitlased ja partnerid on Afganistanis järgmise põhimõtte alusel: koos alustasime operatsiooni, koos otsustame tingimustest lähtuvalt selle muutmise üle ning koos tuleme välja," ütles Kivipõld. "USA ja Talibani sõlmitud kokkulepe on oluline samm rahu ja stabiilsuse poole Afganistanis. Selle peamine eesmärk on vägivalla vähendamine Afganistanis ning laiapõhjaliste kõneluste alustamine Afganistani valitsuse ja Talibani vahel," lisas ta.

Leppelt loodetakse Afganistanis 18 aastat kestnud sõja lõpetamist ning USA ja tema liitlaste vägede lahkumist vastutasuks islamistide julgeolekutagatistele ja lubadusele pidada kõnelusi Afganistani valitsusega riigi tuleviku üle. USA ja tema liitlased kavatsevad viia kõik oma väed Afganistanist välja 14 kuuga, kui islamiliikumine Taliban peab rahuleppest kinni, teatasid Washington ja Kabul kokkuleppe sõlmimise ajal tehtud ühisavalduses.