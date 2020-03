"Välisilm" analüüsis heitlust USA demokraatide presidendikandidaadi pärast

Praegu saab öelda, et USA Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks saab valge, enam kui 70-aastane mees - pärast superteisipäeva alles jäänud tõsiselt võetavad kandidaadid on nimelt Joe Biden ja Bernie Sanders, nentis välispoliitikasaade "Välisilm".

Kui enne möödunud teisipäeva oli Sandersil 60 ja Bidenil 53 delegaati, siis nüüd on seis vastupidine - 664 ja 573. Kuid eelvalimised jätkuvad.

Teisipäeval võtavad 77-aastane Biden ja 78-aastane Sanders mõõtu järgmises voorus - kus on kokku jagamisel 352 delegaadikohta. Neist kõige olulisemaks peab USA meedia Michigani, mõjukat kesklääne osariiki.

Viimane küsitlus neli päeva tagasi näitas, et Bidenit toetab 29 ja Sandersit 22,5 protsenti demokraatidest. Aga neli aastat tagasi üllatas seesama Sanders eelvalimistel just Michiganis Hillary Clintonit, kuigi oli arvamusuuringute järgi enne eelvalimisi enam kui 20 protsendipunktiga maas.

Aga kui palju on vaja demokraatide presidendikandidaadiks saamiseks Eelvalimistel on kokku 3979 delegaadikohta ning võiduks on vaja 1991 delegaadi toetust.

13. juulil on Milwaukees demokraatide kongress, kus kandidaat ametlikult kinnitatakse. Kahel poliitikul on nüüd selgem, kellega võidelda tuleb.

"Joe Bidenil on kogu poliitilise klassi toetus. Arusaadav. Aga meil on mõnede kõige tugevamate rohujuure liikumiste toetus. Meid toetavad mõned parimad ametiühinguliikumised. Ja eelistaksin sada korda rohkem rohujuure kui eliidi toetust. Seega on teisipäev väga-väga oluline päev Michiganis, mis on olulisim osariik sel päeval," teatas Sanders kampaaniaüritusel.

"Toetan Bernie Sandersit, sest ta toetas mind. Toetan teda, sest ta ei ole kunagi loobunud õiglusest. Toetan teda, sest tema toetab teid," teatas kodanikuõiguste eestkõneleja Jesse Jackson.

"Seega, kui tahad nimetada demokraati, pikaaegset ja uhket demokraati, O'Biden Bama demokraati, ühinege meiega. Kui tahate kandidaati, kes toob partei kokku, kes seisab positiivse progressiivse visiooni eest, mitte ei pööra eelvalimisi negatiivsete rünnakute kampaaniaks, sest see aitab üksnes Donald Trumpi, kui me sedasi teeme," rääkis omakorda Biden.

Bidenit asus toetama ka endine presidendikandidaat, California osariiki esindav Kamala Harris ning kohe hakati ka meedias spekuleerima, et tegu võib olla tulevase asepresidendikandidaadiga.

"Usun Joesse. Tõesti usun temasse ja olen teda pikka aega tundnud. Üks asi, mida meil on vaja, on liider, kes tõesti hoolib inimestest ja suudab inimesi ühendada. Usun, et Joe suudab seda. Toetan Joed, sest ta on mees, kes on elanud kogu oma elu väärikalt. Ta on avalik teenistuja, kes on alati töötanud parima nimel, mida meie kui riik ja inimesed praegu vajamegi," selgitas Harris.

"Välisilma" stuudios oli teemat kommenteerimas poliitikavaatleja Andreas Kaju (lisatud videos).