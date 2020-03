Eestis oli 2018. aasta Eurostati andmete järgi imikute suremus Euroopa Liidu riikide seas kõige väiksem. Suurim on suremus Rumeenias.

Kui suur osa läänemaailmast võitleb madala sündimuse ja rahvastiku vananemisega, on olnud Euroopa Liidule (EL) oluline vähendada ka imikute suremust.

Eesti, kus suri 2018. aastal iga tuhande sünni kohta keskmiselt 1,6 imikut, on EL-i liikmesriikide seas kõige turvalisem riik, kus sündida ja ellu jääda, selgub Eurostati pressiteatest. Eestile lähedal on Sloveenia, kus näitaja oli 1,7 ning Rootsi, kus sama näitaja oli 2,0. Kõige kehvem oli olukord Rumeenias, kus suri iga tuhande sünni kohta kuus last.

EL-is suri 2018. aastal enne aastaseks saamist 14 600 imikut. Liidu liikmesriikide keskmine imikute suremus oli tuhande sünni kohta 3,4. See näitaja oli omakorda positiivne muutus kümne aasta taguse näitajaga võrreldes, kui liikmesriikide keskmine oli 6,6. Tõenäoliselt on näitaja paranemist mõjutanud arengud nii meditsiinis kui ka sotsiaalabis.

Läti ja Leedu vastavad numbrid olid 3,2 ja 3,4. Soomes suri iga tuhande sünni kohta 2,1 imikut.

Andmeid Eesti kohta on Eurostat kasutanud rahvastikuregistrist ning surma põhjuste registrist.