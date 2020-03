Ratas: oleme jõudnud hädaolukorda

Peaminister Jüri Ratas ütles riigikogu ees tehtud poliitilises avalduses, et valitsus moodustas koroonaviiruse levikuga soetud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni, mille tegevust juhib peaminister.

Komisjoni liikmed on justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, välisminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ning riigisekretär. Vajaduse korral kaasab komisjon oma töösse täiendavaid liikmeid. Komisjon tuleb esimest korda kokku neljapäeval kell 14.

Valitsus ei kulutanud Eestis välja ei hädaolukorda ega eriolukorda, kuigi peaminister kasutas riigikogu ees kõneldes sõnu, et "Eesti on jõudnud hädaolukorda". Ratase sõnul on eriolukorra väljakuulutamise võimalust valitsuses arutatud, aga veel ei ole selleks alust.

"Täna tuleb see tõsta hädaolukorra tasandiks, aga selle rakendamiseks on vaja rakendada eriolukorra meetmeid."

Ratas märkis, et täiendava meetmena otsustas valitsus neljapäeva hommikul, et lükatakse edasi kruiisilaevade vastuvõtt 1. maini.

"Me teame seda, et kruiisilaevade peamine sihtkoht on Tallinna Sadam. Need uued meetmed tuleb anda teada reederitele, kes plaaninud kruiisiturismi reise Eestimaale teha."

Samuti andis valitsus Eestis avaliku ürituste loa taotlejatele soovituse lükata enam kui 100 osalejaga avalikud üritused edasi. Sealjuures hakkab terviseamet neid üritusi kooskõlastama ja hindama ka juba väljastatud lubade vastavust.

"Kõik, kes tulevad avaliku ürituse luba taotlema, siis praegu tegeleb sellega politsei ja pästeamet, aga hakkab tegelema ka terviseamet. Kui me räägime üritustest, kus 100 või rohkem inimest, siis minu seisukoht on, et neid ei ole mõtet korraldada."

Hiljem saadikute küsimustele vastates ütles Ratas, et kui koroonaviirusesse peaks nakatuma ka teiste koolide õpilasi, on mõistlik ja proportsionaalne kaaluda kõikide haridusasutuste sulgemist ja siis tuleks seda teha vähemalt 14 päevaks.

16. märtsil avatakse ka kriisitelefon, mis hakkab vastama koroonaviirusega seotud küsimustele. Selle number on 1247.

Ratase sõnul jätab ta ise ära või lükkab edasi kõik oma visiidid, välja arvatud märtsi lõpus toimuv Euroopa Ülemkogu, kus tuleb arutusele just koroonaviirusega seonduv.

Peaministri sõnul on Eesti saatkonnad valmis aitama hätta jäänud Eesti kodanikke ning praegu on olnud üks juhtum, kus Hiinas olnud Eesti elanik tuli viiruspiirkonnast evakueerida.

Vastates Kristen Michali küsimusele, kas neljapäeval on mõistlik korraldada 7500 inimest mahutavas Tondiraba jäähallis Fillipp Kirkorovi kontsert, vastas Ratas, et tegemist on üksikjuhtumiga, aga suure juhtumiga.

"Ma usun, et selle üksikjuhtumi osas püüame pärastlõunal arutelu avada. Ega see siseruumides üritus viiruse tõkestamisele kaasa aita. Täna riigikogu kõnetoolist öelda, et see jääb ära, on ennatlik. Aga meil tuleb täna peale lõunat otsused teha."

Peaminister tunnistas, et esimese probleemina on hakanud tulema takerdusi meditsiinitarvikute liikumisel üle piiride.

"See puudutab nii Euroopa Liitu, aga ka teisi riike, kus on takistused piiridel tekkinud. See võib tekitada ühel hetkel probleeme, kui pannakse nende tarvikute peale piirid kinni."

Uudis on täiendamisel.