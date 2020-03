Helme: Rootsiga tuleks lõpetada laevaliiklus, ostukeskustes võiks lahti olla vaid toidupoed ja apteegid

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) ütles, et pärastlõunal on valitsuse laual rida meetmeid seoses koroonaviiruse leviku peatamisega ning kõne alla tuleb muu hulgas kohene laevaliikluse peatamine Rootsiga ning ka ostukeskustes vaid toidupoodide ja apteekide lahti jätmine.

"Me ei räägi mitte mingist ülereageerimisest ühelgi juhul. Ja kui on kuulda etteheiteid, et valitsus võtab ette liiga järske samme ja see võib tekitada paanikat, siis andke andeks, minu meelest tekitab paanikat see, kui valitsus ei võta ette vajalikke samme," ütles Helme valitsuse pressikonverentsil.

Ta tõi välja rea meetmeid, mida neljapäeva hommikul moodustatud valitsuskomisjon hakkab kell 14 arutama.

Laevaliikluse sulgemine Rootsiga

Esimesena tõi Helme välja, et ei ole enam mingit erilist vahet riskipiirkondadel.

"Kogu maailm on riskipiirkond, kõik naaberriigid on riskipiirkond. Kõige akuutsem riskipiirkond meie jaoks on Rootsi. Mis on lahendustest laua peal? Laevaliikluse kohene lõpetamine vähemalt Rootsiga, võib-olla ka Soomega," sõnas Helme.

Ta lisas, et sama puudutab ka lennuliiklust, kus alles jäetakse vaid erakorralised reisid, et eestlased koju saaks.

Koolide ja ostukeskuste sulgemine

Järgmise võimaliku meetmena tõi ta välja koolide kohese sulgemise vähemalt kaheks nädalaks, et haiguspuhang ei saaks levida kohapeal.

"Aga ka kinode ja teatrite ning erinevate rahvakogunemiste täielik lõpetamine. Ostukeskuste sulgemine, et järele jäävad ainult toidupoed ja apteegid," sõnas Helme.

Tema sõnul raporteeris maaeluministeerium, et Eestis on tagatud piisav toiduvaru.

"Eesti on toitu eksportiv riik. Ja esmane ülesanne on, et meie toidutööstus jätkaks toimimist. Mingiteks paanikaostudeks põhjust ei ole."

Maismaapiir kahe tunniga lukku

Helme sõnul tuleks maismaapiir täieliku kontrolli alla võtta, et kõik inimesed, kes piiri ületavad, saavad kohapeal kohese kontrolli ja mitte soovitusliku, vaid kohustusliku karantiini.

"Siseministeerium raporteeris, et sellest hetkest, kui valitsus annab korralduse, on nemad valmis piiri lukku panema kahe tunniga," sõnas rahandusminister.

Helme sõnul on küsimus, kas Eestis tuleb erakorraline seisukord või mitte, juhtimise vahend erakorralises olukorras.

"Kui me leiame, et neid meetmeid on vaja rakendada , siis me seda ka teeme."'

Taust, millest valitsuskomisjon lähtub

Helme sõnul on Eesti liitkriisis, kus üheltpoolt on tervishoiukriis ja teisalt majanduskriis.

"Ja kogu ühiskond ja riik pannakse sellega proovile. Minu üleskutse kogu ühiskonnale on käituda selles kriisis ratsionaalselt ja kokkuhoidvalt. Ja nendele inimestele, kellele see korda läheb, palvetada, et hoia Jumal Eestit!"

Helme näitlikustas olukorra tõsidust ka numbritega.

"Kui see on samas mõõtkavas tavalise gripiviirusega, siis on kuni 70 000 nakatumist. Kui suremuse protsent samas suurusjärgus, mis teistes Euroopa riikides ehk umbes kolm protsenti, siis räägime Eestis üle 2000 surmast."

"Kui vastab tõele see, mida ütleb Angela Merkel või Inglise tervishoiuamet, et nakatumise protsent on kuni 70 kogu elanikkonnast, siis me räägime 900 000 nakatunust Eestis ja 27 000 surmast," sõnas rahandusminister.

Neljapäeva hommikul loodud ja peaministri juhtitav valitsuskomisjon koguneb meetmeid arutama kell 14.