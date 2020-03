Eksperdid: majanduskriisi veel pole, kuid probleemid süvenevad

Rahandusminister Martin Helme ütles teisipäeval saates "Esimene stuudio", et Eestis on majanduskriis käes. Asjatundjate hinnangul võiks pigem öelda, et majanduslangus on jõudnud turismi, transpordi ja Hiina tarnetega seotud sektoritesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Eestis on kindlasti sektoreid, kus kriis on käes, tervikuna kindlasti kriisi veel ei ole," lausus majandusminister Taavi Aas.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on tööstussektor jaanuari seisuga languses, ka eksport on juba mitu kuud langenud. "See näitab küll, et majanduskasv on tugevasti aeglustumas ja halvenemas," tõdes ta.

Majandusteadlane, eelarvenõukogu esimees Raul Eamets sõnas, et negatiivsed ootused on juba päris pikalt õhus olnud.

"Koroonaviirus pluss naftahinnasõda, see kõik võimendas seda kordades. Võib öelda, et mingil moel on see kriis käes," lausus ta. "Ma arvan, et enne sügist võib-olla midagi väga tunda veel ei ole."

Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku sõnul saab midagi kindlat öelda alles siis, kui mitu kvartalit järjest on majandus langenud. "Seetõttu seda hinnangut on vara anda, aga mida me näeme ja mida me teame on see, et väga mitmed sektorid on pihta saanud," ütles ta.

Valitsuse komisjon koostab olukorra halvenemise puhuks stsenaariume, mis puudutavad maksusoodustusi ja ettevõtetele laenude andmist. Kuid majanduse turgutamiseks võib tekkida riigil vajadus laenu võtta.

"Kindlasti laenuvahendite kasutamine jooksvateks kuludeks ei ole mõistlik, samas investeeringuteks nende laenuvahendite kasutamine on täiesti mõistlik," sõnas Taavi Aas.

Laenurahaga saaks tema sõnul kiiresti hoogustada korterelamute renoveerimist ja investeerida teede-ehitusse.

Kuna langus on olnud ootamatu, oleks kiire lahendus asjatundjate hinnangul ettevõtete toetamine.

Ülo Kaasik märkis, et kui rääkida järgmise kolme kuni kuue kuu jooksul toimuvast karantiinide perioodist ja raskematest aegadest, siis pole kindel, kas jõuame selleks ajaks kõik projektid ellu viia - pigem on vaja meetmeid, mida saab rakendada veel kiiremini.

Raul Eamets loetles näidetena maksusoodustusi ja otsest doteerimist, miks mitte ka mõnede infrastruktuuri objektide kiiremat käivitamist.

"Paraku ei oska praegu keegi prognoosida, kui kauaks majandus jahtuma jääb," nentis ta.

Tõnu Mertsina ütles aga, et kui majanduslangus tuleb pikem ja väga sügav, siis on väga raske praegu hinnata, kas valitsusepoolsed avaliku sektori investeeringud või ka mingid soodustused ettevõtetele aitavad.