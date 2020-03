Terviseamet: Eestis on kinnitatud 27 koroonajuhtu ja kohalik levik

Neljapäeva õhtu seisuga on terviseamet kinnitanud laboratoorselt 27 COVID-19 juhtu ning on tuvastatud viiruse kohalik levik, ütles terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik.

Öpik ütles, et terviseamet on tõstnud ohutaset ning on tuvastatud, et esineb viiruse kohalik levik riigis.

"Kui varem oli eesmärgiks välja selgitada uusi juhtumeid ja selgitada välja isikud, kes on olnud nendega kontaktis, siis täna uue strateegia kohaselt meie käsitlus muutub – me keskendume põhiliselt haiguse leviku piiramisele, ja kui esinevad rasked juhud, siis ka nende ravimisele, ja see tähendab, et me keskendu enam niivõrd üksikutele juhtumitele," lausus Öpik.

"Kindlasti on fookus nendes kohtades (Tallinn, Saaremaa, Võrumaa) ja nendel inimestel, kes saavad diagnoosi, aga niivõrd pole enam fookus laiaulatuslikul kontaktsete väljaselgitamisel," ütles Öpik.

Viiruse riskirühmad on Öpiku sõnul juba varem teada - eakad inimesed - ja tänu sellele ollakse fokusseeritud nende kaitsele.

Seni pole veel paika pandud proovide tegemise järjekorda ehk kõigil, kellel on vaja olnud seda teha, on proov tehtud, ütles Öpik ning lisas, et prioriteet on praegu kaitsta tervishoiutöötajaid.

Kõik maakonnad on Öpiku sõnul oma valmidust näidanud, et kiirabibrigaadid suudavad toime tulla. "Kui ei saa (hakkama), siis kindlasti suuremad haiglad väiksemaid toetavad," ütles Öpik.

Koroonaviirus-nakkuse põhilised sümptomid on palavik, kuiv köha ja väsimus, raskematel juhtudel areneb hingamisraskus. Hetkel teada olevate andmete kohaselt on ligikaudu 80 protsenti juhtudest (sealhulgas kopsupõletiku juhud) olnud kerged või mõõdukad. 14 protsenti haigusjuhtudest on olnud rasked juhud ning kuus protsenti haigetest olid kriitilises seisundis.