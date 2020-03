Maailmas on praeguse seisuga tuvastatud rohkem kui 126 000 nakatumisjuhtumit. Koroonaviiruse tagajärjel on surnud üle kogu maailma rohkem kui 4600 inimest. Järgnevalt kokkuvõte arengutest välisriikides neljapäevase seisuga.

Kolmapäeval teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) esimest korda, et koroonaviiruse näol on tegu pandeemiaga ehk ülemaailmse epideemiaga. Neljapäeval täpsustas WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus, et tegu on kontrollitava pandeemiaga, kui riigid ohtu tõsiselt võtavad, mitmel pool aga tema sõnul seda veel ei tehta.

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti maailmas ligi 7000 nakatumisjuhtumit, mis on oluliselt suurem päevane arv kui ühelgi päeval Hiina Rahvavabariigi epideemia tipphetkel, vahendas Reuters ja Yle.

Kõige rohkem uusi juhtumeid registreeriti Itaalias - 2300 nakatumist 24 tunni jooksul. Ööpäeva jooksul suri Itaalias koroonaviiruse tagajärjel 196 inimest - see on suurim kasv pärast Itaalia epideemia algust.

Samal ajal teatas Hiina Rahvavabariik, et viiruse leviku kunagiseks keskmeks olnud Hubei provintsis registreeriti ööpäevaga vaid kaheksa uut nakatumist. Kohalikud võimud on seal ettevaatlikult asunud ka erinevaid piiranguid leevendama.

Shanghaist aga tõusis neljapäeval õhku Rooma suunduv lennuk, mille pardal on üheksa hiinlasest meditsiinieksperti ning 31 tonni meditsiinitarbeid, sealhulgas koroonaviirusest paranenud patsientide vereplasmat, et aidata Itaalia võimudel epideemiaga võidelda.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel aga pälvis kriitikat ja süüdistusi paanika õhutamises seoses sellega, et ütles kolmapäeval, et koroonaviirusega nakatub pikas perspektiivis tõenäoliselt ligi 70 protsenti Saksamaa elanikkonnast.

"Kui viirus on kohal ja elanikkonnas pole immuunsust, vaktsiini ega ravi, siis suur protsent - ekspertide sõnul kuni 60-70 protsenti elanikkonnast - saab nakkuse, kui selline olukord kestab," nentis ta.

Veel uuemaid arenguid neljapäevase seisuga:

* USA ajakirjanik Tomas Pueyo märgib pikemas ülevaates, et poliitikud ei peaks "ülereageerimist" koroonaviirusele kartma, sest see antakse hiljem kergemini andeks kui õigel ajal tegutsemisega viivitamine. Samuti rõhutab ta, et senine statistika näitab, et riikides, kus tegutsetakse kiirelt ja otsustavalt, kujuneb ka koroonaviirusest tulenev suremusprotsent väiksemaks.

* Kreeka teatas esimesest surmajuhtumist seoses koroonaviirusega. Suri 66-aastane mees, kes oli veebruari lõpus saabunud palverännakult Iisraelis ja Egiptuses.

* Ühendkuningriigis suri koroonaviiruse tagajärjel kaks vanemat inimest, kokku on surmajuhtumeid nüüd kaheksa. Kinnituse on saanud 456 nakatumisjuhtumit, kolmapäeval oli neid veel 373.

* Kolmapäeval teatas esimesest surmajuhtumist ka Rootsi, kus on nakatumisjuhtumeid olnud umbes 460. Riigis on keelatud avalikud üritused, kus osaleb rohkem kui 500 inimest.

* Soomes on praeguseks registreeritud nakatumisjuhtumeid 65, kuid see arv kasvab paraku jooksvalt. Yle nendib ka, et viimasel ajal on juhtumite arv Põhjamaades tõusuteel. Soome valitsus koguneb neljapäeval arutama nii koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mõeldud meetmeid kui ka USA reisikeelu mõju.

* Lätis tuvastati ööpäevaga kuus uut nakatumisjuhtumit, kokku on nakatumisi registreeritud 16. Kriisinõukogu kaalub piiride sulgemist.

* Šveitsis tõstsid võimud samuti valmisolekut. Surmajuhtumeid on seal neli, nakatanud on sajad inimesed.

* Prantsusmaa surmajuhtumite arv kerkis 48 inimeseni. Nakatumisi on registreeritud 2281.

* Saksamaal kerkis nakatumiste arv 2078 juhtumini.

* Taanis on kolmapäevase seisuga koroonaviiruse diagnoosi saanud 514 inimest. Esmaspäevaga võrreldes on tegu kümnekordse kasvuga. Suletakse kõik koolid ja ülikoolid ning avalikus sektoris hakatakse koju saatma kõiki mittekriitilisi ülesandeid täitvaid töötajaid.

* Oslos suletakse esmaspäevast koolid ja lasteaiad, Bergenis on see samm juba astutud.

* Hispaania peaminister Pedro Sanchez teatas, et valitsus hakkab kasutama videokonverentse, sest võrdõiguslikkuse minister Irene Montero nakatus koroonaviirusesse ning viibib koos oma elukaaslasega karantiinis. Tema elukaaslaseks on erakonna Podemos juht ja Hispaania asepeaminister Pablo Iglesias.

* Türgi kinnitas kolmapäeval alles esimest juhtumit ning on seega viimane suurem majandus, mis koroonaviiruse saabumisest ametlikult teada annab. WHO on Türgi meetmeid varem kiitnud ja nimetanud sealsete võimude hoiakut tähelepanelikuks ja ettevaatlikuks.

* Poolas, kus on seni kinnituse saanud 47 nakatumisjuhtumit, suleb alates esmaspäevast kõik koolid. Poola teatas neljapäeval ka esimesest surmajuhtumist ning valitsus soovitab inimestel võimaluse korral kodus tööd teha.

* Bosnia, Serbia ja Moldova on teatanud, et peatavad lennuliikluse kõikidest epideemia-riikidest. Moldovas ja Bosnia serbalste piirkonnas suletakse kõik koolid ja ülikoolid.

* Austria on keelanud riiki sisenemise Itaaliast saabuvatele inimestele. Samuti on keelatud siseruumides üritused, kus on kohal rohkem kui 100 inimest. Järgmisest nädalast suletakse koolid.

* Järgmisest nädalast suletakse koolid ja ülikoolid ka Tšehhi Vabariigis. Samuti kehtestatakse piiranguid piiril Saksamaa ja Austriaga.

* Bulgaaria teatas esimesest surmajuhtumist. Kinnituse saanud nakatumisjuhtumeid on riigis seitse.

* Ukraina teatas massiürituste keelamisest. Pealinn Kiievis suletakse juba koolid ja ülikoolid.

* USA Euroopa väejuhatus teatas, et seoses koroonaviirusega võidakse vähendada ameeriklastest osalejate arvu aprillis ja mais toimuval suurõppusel Defender Europe 2020. Esialgsete plaanide kohaselt peaks 18 riiki hõlmaval õppusel osalema kokku 29 000 USA sõdurit.

* India teatas, et lõpetab viisade andmise suuremale osale välisriikide kodanikest.

* Venemaa teatas, et lõpetab üldjuhul viisade väljastamise Itaaliast saabuvatele inimestele.

* Iraani teatel registreeriti ööpäevaga 75 uut surmajuhtumit ja seega on koroonaviiruse tõttu ametlikel andmetel surnud 429 inimest. Uusi nakatumisi oli 1075, koguarv kerkis seega 10 075 juhtumini.

* Jaapan teatas nakatumisjuhtumite arv on 1278, kuid kolmapäeval registreeriti vaid üks uus nakatumine. Juhtumite arvu seas on ka kõik need nakatumised, mis leidsid varem aset kruiisilaeval Diamond Princess. Surmajuhtumeid on Jaapanis olnud 19.

* Lõuna-Korea teatas 114 uuest nakatumisest ning kuuest uuest surmajuhtumist. Nakatumisi on seega nüüdseks olnud 7869 nakatumist ja surmajuhtumeid 66.

* Tai võimud teatasid 11 uuest nakatumisest, juhtumeid on kokku olnud nüüd 70.

* Hongkong paneb karantiini kõik Itaaliast ja erinevatest Prantsusmaa, Saksamaa ja Jaapani piirkondadest saabunud inimesed.

* Nädalaid pärast seda, kui Vietnam teatas, et kõik riigis koroonaviiruse saanud 16 inimest on paranenud, on juhtumite arv taas tõusuteel. Väidetavalt on see seotud ühe Ühendkuningriigist saabunud lennuga.

* Bahreini tervishoiuministeerium teatas kolmapäeval 77 uuest nakatumisjuhtumist. Tegemist on Iraanist evakueeritud kodanikega.

* Katar teatas, et karantiini pandud elamupiirkonnas registreeriti 238 uut nakatumisjuhtumit.

* Egiptus teatas seitsmest uuest nakatumisjuhtumist, kokku on juhtumeid olnud ametlikult 67.

* Saharast lõunasse jäävas Aafrikas on ametlikult registreeritud kokku seitse koroonaviirusesse nakatumise juhtumit, kuus neist on Lõuna-Aafrika Vabariigis, üks Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

* Erinevatest majanduse turgutamiseks mõeldud sammudest on teatanud põhjalikumalt Itaalia, Hiina, USA, Austraalia ja Kanada. Euroopa turgudel on tõsist ärevust tekitanud USA presidendi Donald Trumpi otsuse kehtestada reisikeeld Schengeni tsoonist pärit inimeste suhtes.

* Trumpi telepöördumisest ja olukorrast USA aktsiaturgudel on eraldi artiklid SIIN ja SIIN.

* Euroopa Liidu liidrid kritiseerisid neljapäeval Ühendriike ühepoolse otsuse eest keelata reisimine Schengeni alalt USA-sse ilma nendega konsulteerimata.

* Ära on jäänud mitmeid olulisi spordiüritusi - näiteks peatati korvpalliliiga NBA hooaeg - ning sarnane saatus ähvardab paljusid teisi lähituleviku spordisündmusi. Tokyo kuberner aga teatas, et olümpiamängude ära jätmist praegu küll ei kaaluta.