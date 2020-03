Haridusminister Mailis Reps kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et alates esmaspäevast on suletud kõik koolid, huvikoolid, kutsekoolid, ülikoolid. See tähendab, et õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele. Reedel saavad õpilased minna veel kooli, et sealt kõik kodus vajalikud õppevahendid kaasa võtta.

Ministri sõnul loodab valitsus, et kuni piirkonniti pole karantiini välja kuulutatud, saavad lapsevanemad jätkata tavapärast tööl käimist.

Repsi sõnul jäävad lasteaiad esialgu avatuks, kuid valitsus soovitab vanematel võimalusel lapsed koju jätta. Edasi vaadatakse lasteaedade lahti hoidmist juhtumipõhiselt.

Minister selgitas, et kriisikomisjoni otsus kehtib seni, kuni olukord normaliseerub, kusjuures iga kahe nädala tagant vaatab valitsus üle, kas seda on vaja jätkata või mitte.

"Esimeses stuudios" ütles Reps, et valitsuse otsuse järgi suletakse ka muuseumid, kinod, teatrid. Samuti palub valitsus lükata edasi ka suuremad eraüritused.

Repsi sõnul on põhimõtteliselt otsustatud, et suursündmusi piiratakse, koolid pannakse kinni, piiridel kehtestatakse uuesti kontroll. Vaidlus komisjonis käib juriidiliste nüansside ümber.

"Eriolukorda Eesti Vabariigis pole mitte kunagi kehtestatud ja see on eriline olukord. Lihtsalt tegelikkuses on küsimus põhiseaduse tõlgendamise ümber, aga ma julgen teile öelda - otsus on tehtud põhimõtteliselt juba ära," lisas minister.

Reps rõhutas, et piire kinni ei panda, aga piiril peavad inimesed täitma ankeedi selle kohta, kust nad tulevad. Piiril võidakse inimesi ka kohustuslikus korras karantiini suunata. Repsi sõnul tähendab see, et teatud riskipiirkondadest ei pruugi inimesed enam Eestisse pääseda.

Reisilaevaliiklus jätkub, kuid ka sadamates küsitakse reisijailt dokumente ja seetõttu võivad seal protseduurid viibida. Reps tõi välja, et laevafirmad on juba ka ise teatanud piirangutest. Näiteks suletakse lõbusõidulaevadel ööklubid ja tantsubaarid.

Saaremaa osas jälgib terviseamet olukorda. Reps tõdes aga, et kui Saaremaa tervishoiuasutused suudavad patsientidelt proove võtta ja nõustada, siis on tõenäoline, et kriitilises olukorras haigestunud võidakse viia Mandri-Eestisse ravile.

Praamiliikluses tulevad Repsi kinnitusel ümberkorraldused.

Valitsus ei ole esialgu plaaninud kaubanduskeskuste sulgemist. Repsi hinnangul asuvad keskused aga ise oma tegevust korrigeerima. "Tõenäoliselt me paneme sinna suurematele kogunemistele ka piirangud peale," lisas ta.

Reps: Saaremaa võistlusega tehti väga vale otsus

Haridusminister Mailis Reps ütles "Esimeses stuudios", et tema hinnangul tehti Saaremaal võrkpallivõistluse korraldamisega väga vale otsus.

"Olukorras, kus Itaalias see võistkond ei saanud võistelda, ta Eestis seda tegi. Väga paljud inimesed tegid väga vale otsuse," sõnas ta.

Minister lisas, et kokkuvõtted sellest, kus tehti vead, tehakse alati tagantjärele, nagu oli näiteks ID-kaardi kriisi puhul.

"See on ka üks põhjus, miks valitsus seekord on teinud kriisikomisjoni ja miks suure tõenäosusega minutite jooksul tuleb eriolukorra otsus," ütles Reps.

Minister: tõenäoliselt tulevad väikesemad karantiiniperioodid

Reps selgitas "Esimeses stuudios", et valitsus on teinud otsuse kõikide kontsertide, muuseumite ning muude selliste ürituste sulgemise kohta, mida on võimalik veel hallata. Repsi sõnul tehakse ilmselt asutuste kaupa otsuseid ka ööklubide sulgemise kohta.

Minister tunnustas eraettevõtjaid, kes on ise juba astunud samme, et viiruse levikut tõkestada.

"Suure tõenäosusega väikesed perioodid karantiini tuleb," tõdes Reps.

Eriolukord annab võimaluse ka teenindusasutuste ehk restoranide, kaubanduskeskuste tegevuse piiramiseks, kuid Eesti Repsi sõnul veel nii kaugel ei ole.

Majandusabi valitsus veel arutab

Repsi sõnul arutas valitsus neljapäeval põgusalt seda, kuidas aidata majanduslikesse raskustesse jäävaid ettevõtteid. Seda arutab valitsus täpsemalt järgmisel nädalal.

"Valitsus on valmis iga detaili majandusest arutama. Põhjus on see, et 2008. aasta vigu me ei taha korrata. Kui on mingid sektorid, kes saavad selgelt kõige rohkem haiget, siis nendele sektoritele tuleb appi minna. Me ei ole täna veel valmis ütlema, millised saavad olla tagajärjed, sest ükski teadlane, viroloog ei ütle veel, millal koroona Euroopas saab piiratud," rääkis Reps.

Kui Itaalia riik on öelnud, et aitab näiteks inimestel kodulaenusid maksma, siis Repsi sõnul ei ole Eesti valitsus veel valmis kinnitama, et võiks midagi samasugust teha. Reps aga rõhutas, et Eesti riigi laenuvõimekus on väga suur ja Eestil on reservid, mis annaksid erakorraliselt võimekuse aidata.