EELK lükkab enam kui 100 osalejaga kirikusündmused edasi või jätab ära

EELK Konsistoorium otsustas, et nendes kogudustes, kus on eeldada, et jumalateenistusel või mõnel teisel kiriklikul sündmusel osaleb 100 või enam inimest, tuleb jumalateenistused, ametitalitused, kontserdid, konverentsid, seminarid, koolitused vms edasi lükata või ära jätta.

EELK peapiiskop Urmas Viilma andis teada, et kogudustes, kus pühapäevasel või nädalasisesel jumalateenistustel osaleb tavapäraselt enam kui 100 inimest on jumalateenistuse ära jätmise alternatiiviks täiendavate jumalateenistuste läbiviimine samal päeval või nädala sees selleks, et hajutada inimeste kogunemist samal ajal ainult ühele teenistuse.

Seda alternatiivi võib kasutada ainult nendes kogudustes, kus on tagatud koguduse liikmete ja teiste inimeste operatiivne informeerimine alternatiivsetest teenistustest. Nendes kirikutes on oluline, et vabatahtlikud abilised või koguduse töötegijad piiraksid saja osaleja täitumisel uute inimeste sisenemise kirikusse.

Samuti otsustas konsistoorium pidada kõikides EELK kogudustes vahemikus 13. märts kuni 25. märts avalike missade asemel sõnajumalateenistusi.

Samal ajal säilib eraviisilise pihi ja armulaua vastuvõtmise võimalus, mille soovist saab anda koguduse õpetajale teada. Koguduse õpetajal tuleb korraldada armulaua jagamine oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega. Rangelt tuleb jälgida, et armulauariistad ja jagaja käed oleks eelnevalt puhtad, vajadusel desinfitseeritud.

Jumalateenistustel osalejaid tuleb juhendada, et nad üksteist tervitades või rahusoovi edastades väldiksid füüsilist kontakti ning piirduksi suulisele tervitusele lisaks peanoogutuse või kummardusega. Samuti tuleb kirikupinkidesse istuvatel inimestel hoida üksteisega distantsi umbes üks meeter.

Konsistooriumi teatel tuleb kõigis EELK kogudustes teavitada inimesi ka võimalustest lähinädalatel kirikusse tulemise asemel osaleda pühapäevasel jumalateenistusel raadio või interneti kaudu. Kogudustes tuleb jagada vastavat täpsustavat infot raadiokanalitest (Pereraadio ja Raadio 7) ja internetilehekülgedest, kus pühapäevaseid jumalateenistusi üle kantakse.

