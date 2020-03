Äsja avalikkuse ette jõudnud satelliidifotod on suurendanud kahtlusi, et Iraani võimud on juba pikemat aega üritanud koroonaviiruse COVID-19 leviku ja hävitustöö tegelikku ulatust varjata.

Tegemist on satelliidifotodega, mis kujutavad üheks viiruse leviku epitsentriks olevat Qomi linna ja sinna tekkinud massihaudu. Esimesena avaldas foto USA ajaleht New York Times ning pikemalt on sel teemal kirjutanud ka näiteks Guardian ja Vox.

Täpsemalt on fotodel näha, kuidas Qomi surnuaia põhjaossa tekkis veebruari lõpus uus sektsioon, mis koosneb kahest ligi 100 meetri pikkusest kraavist.

Fotod kinnitavad juba varem laialdaselt levinud väiteid, et Iraani valitsus varjas ja tõenäoliselt jätkuvalt varjab epideemia tegelikku ulatust.

24. veebruaril, kui neid kraave kaevati, süüdistas Qomi linnast pärit rahvasaadik Iraani tervishoiuministeeriumit otsesõnu valetamises epideemia ulatuse teemal. Tema sõnul oli sellel hetkel linnas juba vähemalt 50 surmajuhtumit, ministeerium aga rääkis, et üle kogu riigi on koroonaviiruse tõttu surnud vaid 12 inimest.

Tähelepanuväärne on muuhulgas see, et asetervishoiuminister Iraj Harirchi korraldas rahvasaadiku ja teiste kriitikute väidete tõrjumiseks pressikonverentsi, kus ta nägi telekaamerate ees küllaltki haiglane välja - ta köhis ning oli hädas pideva higistamisega. Juba järgmisel päeval pidid võimud ametlikult tunnistama, et ka asetervishoiuminister ise on koroonaviirusesse nakatunud.

Pärast seda on koroonaviirusesse nakatunud mitmeid Iraani poliitikuid ja ametnikke, kellest osa on ka surnud. Neljapäeval saabus teade, et nakatunud on ajatolla Ali Khameini nõunik ja Teherani välispoliitika üheks oluliseks mõjutajaks peetud Ali Akbar Velayati. Oluline on meeles pidada, et Iraani juhtkond, eriti ajatolla Khameini lähikond koosneb üsna eakatest meestest ehk isikutest, kes kuuluvad koroonaviiruse riskigruppi.

Iraani tervishoiuministeeriumi viimaste ametlike andmete kohaselt on praeguseks nakkuse saanud rohkem kui 10 000 iraanlast ning surmajuhtumeid olevat 429.

George Washingtoni Ülikooli professor Amir Afkhami, kes on kirjutanud Iraani kogemustest epideemiatega ka raamatu, avaldas arvamust, et värsked satelliidifotod lisavad varasematele kahtlustele kaalu juurde.

"See ei üllata mind, et nad üritavad luua massihaudu ja varjata haiguse mõju tegelikku ulatust," nentis ta.

Afkhami selgitas, et viiruse algsele jõulisele levikule aitas kaasa lähedane kaubandussuhe Iraani ja Hiina Rahvavabariigi vahel. Ehk valitsus kartis alguses seda suhet tugevate kontrollmeetmetega kahjustada. Hiljem aga viivitati veel avalikkuse teavitamisega.