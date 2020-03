Tallink Grupp teatas, et peatas kruiisipiletite müügi Tallinna-Stockholmi liinil 13. märtsist kuni 1. maini. Alates reedest on sellel liinil klientidel võimalik osta vaid üheotsa pileteid. Kaubavedu Tallinna-Stockholmi liinil jätkub.

1. maini on peatatud vaid meelelahutusliku reisiteenuse ehk kruiiside müük, endiselt saab osta üheotsapileteid Tallinna ja Stockholmi reisideks, kinnitas ERR-ile Tallinki juhatuse liige Piret Mürk-Dubout.

"Laevaliiklus jätkub, ja seda eelkõige seetõttu, et inimestel oleks võimalik koju tagasi jõuda, ja et säilitada ka kaubaveod," ütles Mürk-Dubout.

Kogu Tallinki laevaliiklus jätkub esialgu olemasolevates graafikute järgi. "Kõik väljumised on plaanipärased ja kõikidele reisidele on võimalik osta pileteid. Reisijate liiklus ja kaubavedu jätkavad ja peavad olema tagatud," lausus Mürk-Dubout.

Samamoodi töötavad plaanipäraselt ka kõik Tallinki Soome suuna laevaliinid. Sadamates on inimestel vaja aga aega varuda, sest riik on teatanud, et sadamates viiakse sisse ankeedid sarnaselt maismaa piiripunktidele.

Tallinki laevade meeskonnad on Mürk-Dubouti kinnitusel saanud kõik vajalikud juhtnöörid ja läbinud koolitused.

"Oleme laevadel oleme võtnud tarvitusele meetmed. Püüame vältida väga suurt rahvahulka nii toitlustusasutustes ühe korraga, viime sisse eri toitlustamise võimalusi vahetustega, ja ka meelelahutuskohtades laevadel püüame piirata suurt rahvahulka ühes kohas," rääkis Mürk-Dubout.

Töötajatele pakutakse kõigepealt varasemat palgaga puhkust

Reisijate arv on Tallinki liinidel viimastel nädalatel kiiresti kahanenud ning samamoodi on broneeringute arv järsult vähenenud Tallinki hotellides Tallinnas ja Riias. Töötajate koondamist pole Mürk-Dubouti sõnul veel juhatuses arutatud.

"Me oleme ühendust võtnud nii Soome, Eesti kui ka Läti ametiühingutega. Loomulikult oleme pidevas kontaktis oma töötajatega. Me kaalume väga erinevaid meetmeid, et töögraafikud üle vaadata, sest nõudlus on nii palju kukkunud. Kõige lähem meede, millega me praegu tegeleme, on ümber vaadata töötajate puhkuste ajakavad, tuua need võimalikult varajasse perioodi. Kui tulevad järgmised meetmed, anname sellest teada nii oma töötajatele kui ametiühingutele," rääkis ta.

Mürk-Dubout sõnul ei saa korraga saata kogu laevaperet puhkama. "Kindlasti vaatame üle, millised on miinimumvajadused, mida me tagame ja kuidas me suudame tagada oma töötajatele kodukontorid ja varasemad puhkused," märkis ta.

Mürk-Dubout ütles, et praegu on oluline tagada hädavajalikud reisijateveod, kauba liikumine, et vältida kõikvõimalikke ostupaanikaid, et kauplused oleksid varustatud kaupadega.

"Saame palju kõnesid, et: mul on vaja reisida, pered asuvad ju nii siin- kui sealpool lahte. Me hetkel tagame, et reisijate ja transpordiveo teenus on igati olemas," ütles ta.

Milline on piirangute ja viirushirmu mõju Tallinki majandusnäitajatele, ei saa Mürk-Dubouti sõnul veel öelda, kuid selge on see, et praegu kannatavad nii turismi- kui ka transpordi- ja logistikasektor.

"Oleme mõjusid kokku arvutamas ja olukord muutub praktiliselt igal päeval. Me täpset numbrit veel välja ei ütle, siis kui tuleb meie järgmine majandusraport umbes kvartali pärast, siis saame ka neil teemadel rääkida," lausus ta.

Broneeringuid puudutavate küsimuste korral tuleks võtta ühendust Tallinki klienditeenindusega.