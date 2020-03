Peaminister Ratas: valitsus palub eriolukorras kõigi Eesti inimeste tuge

"Eriolukord hetkel kehtib," ütles Ratas saatejuht Katrin Viirpalu esimesele küsimusele vastates.

"Palun kõigi Eesti inimeste tuge. Olen kindel et me saame ühiselt halvast ja kurjast viirusest võitu," ütles Ratas.

"Aga loomulkult elu läheb edasi, bussid sõidavad, inimesed lähevad tööle," lisas ta.

Ratas tänas erasektorit, kus tema sõnul juba enne eriolukorra sisse viimist on vastutustunne olnud suur.

"Küsimus pole ainult viiruses, kahju on edasi liikunud juba majandusse, riik plaanib toetavaid pakette, neid hetkel töötatakse välja," märkis Ratas. "Oluline, et see majanduslangus, mis hetkel on, oleks võimalikult pehme ja suudaksime taastada tavaolukorra."

Eriolukorra kriisikomisjoni juhib peaminister, vajadusel asendavad teda siseminister ja välisminister, ütles Ratas.

Toiduvarud on piisavad

"Kauplused jäävad lahti nii nagu nad on olnud," ütles peaminister. "Toiduvarusid on piisavalt. See, et inimesed soovivad soetada varusid on arusaadav, aga paanikaks põhjust pole, järjekorras seisma ei pea."

Ratas lisas, et Eestis pole põhjust praegu inimeste liikumist piirata, samas tuleks tema sõnul lähikontakte teha nii vähe kui võimalik.

Valitsuse kehtestatud piirikontroill tähendab sanitaarkontrolli, hetkel pole kaitseliitu appi palutud. Inimesed peavad tulles täitma ankeedid, ütles Ratas. Ohupiirkondadest tulevad inimesed peavad olema karantiinis.

Lendude keelamise vajadust ei ole, reisijate arv on kukkunud drastiliselt, aga Eesti inimesed peavad saama koju, lisas Ratas.