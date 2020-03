Saaremaal võrkpalluritega kohtunud riigikogu liige Hanno Pevkur pääses viirusest

Poolteist nädalat tagasi Saaremaal võrkpallivõistlust külastanud alaliidu president Hanno Pevkur puutus kokku ka inimestega, kes hiljem positiivse koroonaviiruse proovi andsid. Pärast mängu osales ta riigikogu liikmena istungitel.

Kui Pevkur kolmapäeval teiste, võistlustel käinute positiivsetest koroonaproovidest kuulis, jättis ta neljapäeval istungile minemata ja istus kodus karantiinis. Kuigi tal endal haigustunnuseid ei esinenud, lasi ta teha viirusetesti, mis reede hommikul andis negatiivse vastuse.

"Üleeile (kolmapäeva - toim) õhtul, kui see info tuli, võtsin vastu otsuse, et neljapäeval istungile ei lähe ja tegin riigikogu fraktsiooniliikmete ja enda rahustuseks testi ära. Käitusime nii, nagu soovitused on. Leppisin ka kokku selle, et kuna võimalikust esimesest kontaktist, mis mu Saaremaal oli, saab kaks nädalat mööda järgmisel kolmapäeval, siis ma järgmise nädala esimestel päevadel ka välja ei lähe," kommenteeris Pevkur ERR-ile. "Mul pole olnud ei palavikku, ei nohu, ei köha, ei hingamisraskusi. On läinud õnneks hästi."

Pevkur ütleb, et otsus koroonaviiruse epitsentrist tulnud Itaalia klubiga mängud ikkagi Saaremaal maha pidada oli terviseameti otsus ja nemad lähtusid puhtalt selle ametkonna soovitustest.

"See otsus oli loomulikult eelkõige terviseameti otsus. Kogu aeg oli teadmine, et ilma terviseameti nõusolekuta seda ei tehta," ütles Pevkur, viidates ka 27. veebruaril moodustatud sotsiaalministeeriumi töörühmale, mis siis andis üldised juhised, kus muuhulgas leiti, et alust spordi- ja kultuuriüritusi ära jätta ei ole.

Ka Saaremaa vallavalitsus küsis terviseametilt nõu, kas peaks võrkpallikohtumised ära jätma.

"Terviseamet vastas, et ei näe põhjust ärajätmiseks," ütles Pevkur. "Loomulikult, tagantjärele võib igasugu asju arvata, aga tollal, millest lähtuti, on riigi soovitused, mis ütlesid kõik, et ei ole põhjust mängu ärajätmiseks. Iga otsust tuleb teha informatsiooni pinnalt, mis sel hetkel olemas on. Sel hetkel oli kõigi osapoolte teadmine, et pole põhjust mängu ära jätta."

Pevkur lisas, et tema info kohaselt pole veel üldse kindel, et Milano mängijatel viirust oleks tuvastatud.

"Kuna Milano poolt pole tulnud Saaremaa klubile ühtki kinnitust, et on midagi leitud, siis see nakkus oli võib-olla hoopis mõne Saaremaa klubiga kokku puutunud inimese käest hoopis teistmoodi saadud," ütleb Pevkur.

Saaremaa võrkpalliklubi ja Itaalia võrkpalliklubi Milano Powervolley kohtumised toimusid 4. ja 5. märtsil Saaremaal. Muuhulgas haigestusid Saaremaa võrkpalliklubi tegevjuht Hannes Sepp ja Challenge Cupi veerandfinaali kohtumist vilistanud Serbia võrkpallikohtunik.