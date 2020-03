Reedene kokkuvõte: koroonaviirusega seotud arengud välismaal

Maailmas on praeguse seisuga tuvastatud rohkem kui 128 000 nakatumisjuhtumit. Koroonaviiruse tagajärjel on surnud üle kogu maailma rohkem kui 4700 inimest.

Järgnevalt kokkuvõte arengutest välisriikides reedese seisuga. Artiklit täiendatakse jooksvalt.

* Koroonaviiruse levik avaldab juba tõsist ja nähtavat mõju. Seda demonstreeris ka ajalooline päev USA aktsiturgudel.

* Kanada peaministri Justin Trudeau abikaasa haigestus koroonaviirusesse. Seetõttu viibib vähemalt 14 päeva karantiinis ka valitsusjuht ise.

* Briti peaminister Boris Johnson märkis neljapäeval toimunud pressikonverentsil, et COVID-19 näol on tegu põlvkonna suurima tervishoiukriisiga. Samuti tunnistas ta, et tegelik nakatunute arv on senistest ametlikest andmetest ilmselt oluliselt suurem ning et surmajuhtumite arv lähitulevikus veel kasvab. Briti võimude peamiseks eesmärgiks ei ole hetkel enam koroonaviiruse levikut erinevate piirangutega tõkestada, vaid pigem soovitakse epideemia kõrghetke nö hajutada, et tervishoiusüsteem paremini toime tuleks. Seetõttu on Ühendkuningriik valinud mitmetest Euroopa riikidest erineva strateegia ning üldistest ürituste keelamistest ja koolide sulgemistest on hetkel veel loobutud.

* Nädalavahetusel USA presidendi Donald Trumpiga Mar-a-Lagos kohtunud Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro nõunik Fabio Wajngarten on saanud kinnituse koroonaviirusesse nakatumise kohta. Seetõttu on ka Bolsonaro ise hetkel igaks juhuks arstide jälgimise all. Trump ütles neljapäeval, et pole Wajngarteni diagnoosi pärast mures, ning Valge Maja teatel oli presidendi suhtlus brasiillasest nõunikuga väga põgus. Samas on meedias juba avalikustatud foto, kus Trump on Wajngarteniga ühisfotol ning allikate kinnitusel osales Brasiilia nõunik Trumpiga ühisel lõunasöögil ja ta oli ka õhtul toimunud peol, millest võtsid otsa Trumpi pereliikmed. Samuti Brasiilia delegatsiooniga kohtunud vabariiklastest senaatorid Rick Scott ja Lindsey Graham andsid teada, et on end ise vabatahtlikult karantiini pannud.

* Austraalia siseminister Peter Dutton teatas samuti haigestumisest koroonaviirusse.

* Lätis tõusis uude koroonaviirusse nakatunute arv ühe inimese võrra 17-ni, teatas haiguste ennetuse ja kontrolli keskus reedel. Lätis kuulutati seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga välja kuni 14. aprillini kehtiv eriolukord.

* Lõuna-Koreas nakatus uude koroonaviirusse 110 inimest. Ööpäeva jooksul on viirusesse surnud üks inimene. Kokku on nüüd koroonaviirusega seoses elu jätnud 67 ja haigestunud 7979 inimest.

* Belgias suletakse kõik õppeasutused ja keelatakse massiüritused. Suletakse ka baarid ja restoranid. Lasteaiad jäävad esialgu avatuks. Valitsus soovitas belglastel ühtlasi võimalusel töötada kodukontorist. Belgia pealinnas Brüsselis registreeriti kolmapäeval esimene koroonaepideemia surmajuhtum.

* Hiinas, ühes Wuhani haiglas alustas tööd osakond, kus patsientide eest hoolitsevad ainult robotid. Tegemist on osakonnaga, kuhu on paigutatud kergemate sümptomitega patsiente. Robotid viivad patsientidele toitu, juua ja ravimeid, samuti tegelevad robotid koristamisega, kirjutab New Scientist.

* Uued satelliidifotod Iraanis tekkinud massihaudadest lisavad kaalu süüdistustele, et sealsed võimud on tegelenud epideemia tegeliku mõju varjamisega.

* Teine tähelepanuväärne areng Iraanis. Mõjuvõimas ja karmi hoiakuga šiiavaimulik Naser Makarem Shirazi, kes on varem paistnud silma holokausti eitamise ja Iisraeli-vaenulike ähvardustega, teatas nüüd, et juhul, kui Iisraeli teadlased saavad valmis koroonaviiruse COVID-19 vastase vaktsiini ja sellele alternatiive pole, võiks ka Teheran seda osta.

* Koroonaviiruse COVID-19 võisid Hiinasse tuua USA sõjaväelased, väitis välisministeeriumi ametlik esindaja Zhao Lijian. Varem on selliste vandenõuteooriate levitamisega silma paistnud vaid Hiina sotsiaalmeedia.

* Küpros ei luba Iisraelist tagasi saadetud kruiisilaeva reisijaid maale. Mõnedel reisijatel on uue koroonaviiruse haigustunnused. Küpros lubas alusel ranniku lähedal ankrusse jääda.

* Ladina-Ameerika suurendab Euroopasse reisimist puudutavaid piiranguid. Ameerika-ülene tervishoiuorganisatsioon PAHO hoiatas valitsusi, et need valmistuksid toime tulema pandeemiaga.

* Nepal ja Hiina on peatanud ronimise Džomolungmale.

* Mormooni kirik peatab kõik avalikud üritused ja kogunemised üle kogu maailma.

* Disney sulgeb oma lõbustuspargid Pariisis, Floridas ja Californias