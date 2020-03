Helme: riigil on plaanis laenu võtta vähemalt miljard eurot

Olukorra leevendamiseks majandamiseks on kavas mõnes sektoris makse langetada või kehtestada kaheks aastaks maksumoratoorium ning riigil on plaanis võtta laenu vähemalt miljard eurot, ütles rahandusminister Martin Helme reedel.

Helme ütles pressikonverentsil, et valitsus soovib stimuleerida majandust ning selleks käivitatakse kiired ja vahetud meetmed - ettevõtete likviidsuse tagamine, laenude garanteerimine ja refinantseerimine - läbi Kredexi.

Mõnes sektoris kavatse valitsus kompenseerida ettevõtetele saamata jäänud tulu, samuti soovitakse teha maksulangetusi või maksumoratooriume, ütles Helme.

Maksulangetust või -moratooriumi kaalutakse nendes sektorites, mis on seni kõige rohkem kannatada saanud - laevandus, hotellindus, toitlustus, ütles Helme.

Konkreetseid meetmeid pole veel vormistatud, kuid maksumoratooriumi puhul on räägitud pooleteise- kuni kaheaastasest ajast, lisas Helme.

Helme sõnul tähendavad erakorralised meetmed - nii maksumeetmed ja kompensatsioonid kui ettenägematud kulud töötukassale ja haigekassale, et lisakulu riigieelarvele on käesoleval ja järgmisel aastal 1,5 kuni kaks miljardit eurot.

Helme märkis, et praguse leebe prognoosi järgi asendub senine kaheprotsendine majanduskasv null protsendiga; karmi prognoosi järgi saab langus olema viis protsendipunkti ehk kasv asendub kolmeprotsendise kahanemisega. "See on siis, kui me ei tee midagi. Oleme esitanud hulga meetmeid, mis aitaks ära hoida sellist (viie protsendipunkti võrra) langust. Meie soov on, et majanduskasv jääks plusspoolele nii käesoleval kui järgmisel aastal," ütles Helme.

Valitsukomisjoni prognoosi järgi kahanevad maksulaekumised tänavu 400 miljonit eurot.

Helme kinnitas ajakirjanikule vastates, et riik plaanib võtta kriisi leevendamiseks laenu vähemalt miljard eurot.