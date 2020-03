Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik rääkis reede õhtul "Ringvaatele", et kokku on ameti laborid analüüsinud rohkem kui 700 proovi ja viimased andmed näitavad, et positiivseid proove on olnud 79.

Kõige rohkem nakatunuid on Tallinnas ja Harjumaal, Võrumaal ja Saaremaal.

"Hea uudis siinjuures on see, et kõik 79 ei vaja haiglaravi, nad on kodusel jälgimisel ja stabiilses seisundis," lisas Öpik.

Tervisesüsteem tõstab valmisoleku 2. tasemele

Terviseamet tõstis koroonaviiruse riigisisese levikuga toimetulekuks tervishoiu valmisoleku tasemele 2. Haiglatele anti korraldus piirata alates 16. märtsist plaanilise töö mahtu, olla valmis haigete pöördumise võimalikuks kasvuks ning vajaduseks kohandada voodeid viirushaigete raviks.

"Kuna ekspertide hinnangul vajavad tervishoiutöötajate tähelepanu eelkõige raskelt haiged ja riskirühmas olevad – vanemaealised, nõrga immuunsusega ja krooniliste haigustega inimesed, siis tuleb kergemate haigusnähtude korral lähtuda perearsti nõuannetest ning püsida kodus kuni tervenemiseni. Enda ja oma lähedaste tervise hoidmiseks järgigem kõik terviseameti juhiseid," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Terviseamet andis haiglatele korralduse piirata alates 16. märtsist plaanilise töö mahtu, hinnates individuaalselt iga üksikut juhtu ja edasi lükkamise võimalikku mõju inimese tervisele.

"COVID-19 Eesti sisene levik on ulatuslik ning seetõttu oleme tervishoius kõrgendatud valmisolekus nii esmatasandil kui haiglates," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo.

Tervishoiu tase 2 võimaldab seada ajutisi piiranguid tervishoiu kättesaadavusele ning kehtestada tervishoiuteenuste osutamisele ajutiselt tavapärasest erinevaid nõudeid.

Samuti on alates esmaspäevast, 16. märtsist ümber korraldatud perearstide töö.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller ütles, et perearstid peatavad plaanilised vastuvõtud ja ennetustöö, ent kindlasti jätkavad imikutega ja keskenduvad raskete patsientidega tegelemisele.

"Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni teel ja ainult tervisemuredega. Töövõimetus- ja hoolduslehtede avamiseks püüame koostöös haigekassaga töötada tuleva nädala alguseks välja digilahenduse," ütles Joller.

Perearstikeskusest saab telefoni teel nõu, kas pöörduda kiirabisse, minna perearstikeskusesse kohale või jälgida oma tervist kodus ja leevendada sümptomeid.

Tervisesüsteemi valmisoleku tasemete määruse kohaselt on tervishoiul kolm valmisoleku taset:

- tase 1 tähendab, et on reaalne oht kriisi tekkimiseks;

- tase 2 tähendab, et eeldatav abivajajate hulk ületab kriisipiirkonnas ja sell lähedal asuvate raviasutuste tavapärase abi osutamise võimekuse;

- tase 3 tähendab, et eeldatav abivajajate hulk ületab oluliselt kogu riigis vähemalt poolte raviasutuste abi osutamise võimekuse.

Terviseameti hinnangul on koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku risk väga kõrge, kohapealse ulatusliku leviku risk keskmine.

Praegu on kõige olulisem vähendada inimestevahelist kontakti

Kui reede hommikul oli Harjumaal 21, Saaremaal 16 ja Tartumaal 4 nakatunut, siis nüüd tuleb juurde juhtumeid Eesti eri paikadest, kus inimesed on saanud viiruse Eesti-siseselt ehk oma pereliikmetelt ennekõike.

Muu hulgas on uusi nakatunuid tuvastatud Pärnumaal ja Ida-Virumaal Jõhvis.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul arutati päeval valitsuskomisjonis ka Saaremaa olukorda. Kuivõrd nakatumiste arv on kasvanud üle Eesti kõigis maakondades, otsustati Saaremaal mitte karantiini kehtestada. Samas jääb jõusse soovitus Saaremaalt mitte mandrile ja vastupidi liikuda. Samuti arutab komisjon veel, kuidas toetada Saaremaa haiglat.

Rahandusminister Martin Helme sõnul on Eesti jõudnud nakkuse leviku teise faasi ning rõhutas, et kõige olulisem eesmärk on vähendada inimestevahelist kontakti. See on tinginud ka piirangud.

"Järgnevatel päevadel saame kinnitust nakatumistele, mis toimusid enne uute piirangute kehtestamist. Näeme nakkusjuhtude kasvamist järgmised 10 kuni 15 päeva. Tipp peaks saabuma kahe-kolme nädala pärast," rääkis Helme, lisades, et kui siis ka arv ei lange, pole valitsuse meetmed olnud tõhusad.

"Vaatame juba praegu, kas paneme ujulad, spordisaalid ja kaubanduskeskused kinni."

Kiik ütles veel, et valitsuskomisjon on kohtunud ka töötukassa juhiga, sest peab otsustama, kuidas hakkab töötukassa toetama neid inimesi, kes peavad kaks kuni kuus nädalat olema kodus ilma palgata.

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, SYNLAB-i, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.

Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga.

Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea.

Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur.

Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.

Öpik ütles "Ringvaates", et kuna nüüd on tuvastatud, et koroonaviirus levib ka kohapeal, siis on terviseamet tõstnud ka ohutaset. "Niivõrd me täna enam ei keskendu sellele, kuidas levikut ära hoida, vaid kuidas levikut piirata. Sellest tulenevalt tegi terviseamet täna sotsiaalministeeriumile ettepaneku tõsta tervishoiu valmisoleku taset, mis annab vajaduse võmalusel, et juhul kui abivajajate hulk kasvab, siis saaksime lükata edasi n-ö plaanilise ravi," selgitas Öpik.

Ta palus inimestel mõista, kui tervishoiutöötaja annab neile teada nende vastuvõtu edasilükkamisest. "See on ainult sellisel juhul, kui meil on abivajajaid rohkem ja vaja tervishoiuteenust natuke ümber korraldada," kinnitas ta.

Kalevi jalaväepataljoni ühel ajateenijal tuvastati koroonaviirus

Kalevi jalaväepataljoni ühel ajateenijal tuvastati reedel koroonaviirus. Nakatanud ajateenija on oma lähedastega ühendust võtnud.

Eelmisel nädalal Saaremaal võrkpallimängul viibinud ajateenija naasis väeossa pühapäeval. Alates esmaspäeva õhtust hakkas ta kurtma terviseprobleemide üle. Teisipäeva hommikul pöördus ta väeosa laatsaretti ning talt võeti proov Covid-19 suhtes ja isoleeriti laatsaretti.

Terviseameti labor kinnitas reedel proovi kui positiivse. Peale teadet paigutati kohe karantiini 146 ajateenijat ja kaheksa tegevväelast. Teised pataljoni allüksused karantiinis ei ole.

Väeosa arsti sõnul praegu rohkem sümptomaatilisi juhtusid ei ole.

Ajateenijad ja tegevväelased jäävad karantiini kaheks nädalaks, mil neile tuuakse toitu termostega väeosa sööklast, jäetakse uste taha, karantiinis olijad ise jagavad toitu. Tühjad termosed desinfitseeritakse.

Karantiini paigutatud sõduritega saab ühendust nende isiklike mobiilitelefonide kaudu, samuti on võimalik neile Paldiski linnakusse saata pakke kas posti teel või jättes pakk väeosa pääslasse.

Võru linn otsustab lasteaedade tegevuse

Võru linnapea Anti Allas tegi reedel sotsiaalmeedia vahendusel kodanike poole pöördumise.

Ta kirjutas, et 12. märtsil Võrumaal võetud proovide hulgas on kinnitust leidnud koroonaviiruse positiivsed testid. Sellest lähtuvalt on linnavalitsus seisukohal, et kõik sünnipäeval viibinud inimesed peavad jääma karantiini, samuti samas eluruumis elavad lähikondsed.

"Kõik need, kes on teada saanud oma positiivse proovitulemuse, võiksid mõelda läbi, kellega on oldud viimasel ajal (päev enne haigestumist kuni tänaseni) lähikontaktis," lisas linnapea.

"Lähtuvalt värskelt saadud ja edaspidi laekuvast informatsioonist teeme hiljemalt teisipäevaks, 17. märtsi kella 15-ks otsuse, kas ja kuidas jätkame Võru linnas lasteaia teenuse pakkumist piiratud mahus," kirjutas ta.