Minister: välja tuleb töötada uus testide võtmise protseduur

"Sellises olukorras see protseduur, mis siiani oli, et iga individuaalne patsient saab kiirabi endale koju ja seal tehakse test, ei ole põhimõtteliselt enam võimalik. Maht on liiga suur. Nüüd on vaja välja töötada uus protseduur, kus ka uue mahuga inimeste puhul on testide võtmised ja saamised võimalikud ilma, et need inimesed läheks kas perearstikeskusesse või EMO-sse või kuskile mujale. Selle protseduurikaga, sellele ülemineku juhendiga praegu terviseamet tegeleb," rääkis Helme.