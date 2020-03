"Kui vaadata numbreid, siis Lätis on olukord Eestist parem - viimastel andmetel on Lätis 18 haigusjuhtu diagnoositud. Miks nii vähe? Seda peetakse justnimelt õige diagnoosimise, õigeaegse diagnoosimise ja ka haiguslehtede väljaandmise plussiks. Kas see olukord nii jääb, ei oska muidugi keegi öelda, aga hetkel vähemalt sellised numbrid on," rääkis Kond "Aktuaalsele kaamerale".

Kondi sõnul on ka Läti haiglad otsustanud lõpetada plaanilise tegevuse ja suunavad plaanilise abi haigeid suurtest haiglatest regionaalhaiglatesse.

Riias on aga parandatud võimalusi haiguse testimiseks. Näiteks on infektsioonikeskuse juurde püstitatud suur telk, kuhu inimesed saavad oma autoga eelnevalt kokkulepitud ajal kohale tulla. Seda on tehtud selleks, et võimalikult palju inimesi testida. Praegu on Lätist testitud üle 400 inimese.

Ka Läti valitsus on valmis toetama majandust miljardi euroga. Eelkõige läheb see raha haiguslehtede maksmiseks, samuti firmadele laenupuhkuse või maksepuhkusena.