ERR Valkas: Lätis on hakanud koroonajuhtude arv kiiremini kasvama

Valga ja Valka, mida on viimastel aastatel arendatud kui ühist linnaruumi, on jälle pooleks. Need Valka elanikud, kel töökoht Valgas, ja vastupidi, jõudsid teisipäeval tavapäraselt siiski oma ettevõttesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Loomulikult, meil hetkel töötab see süsteem paremini nende suhtes, kes soovivad tulla Lätist Eestisse tööle. Nad on esitanud oma töölepingud, et nad töötavad Valga halduspiirkonnas olevais ettevõtteis. Väga eeskujulikult on käitunud Valga lihakombinaat, kust on ka töötõendid ja nimekirjad juba laekunud. Kes firmadest soovib meile oma nimekirja esitada, selleks on PPA üldmeil. Meil on ka võimalik tööregistris kontrollida, kas isik on töötajana registreeritud," selgitas Kagu piiripunkti juht Andrus Reimaa.

Kuid elu on nii läbi põimunud, et on ka teisi juhtumeid - vaja appi minna mõnisada meetrit piirist elavale emale või viia koerale toitu. Piirangud on ka rohelisel piiril, kinni on pandud pääs Läti-poolsesse surnuaeda.

"Ma väga loodan, et need asjad ka lahenevad lähiajal. Kui probleeme on siin rohkem ja vastavad taotlused tulevad, võtame ka seisukohad, mida me kohe mõlema linna elanikele avalikustame," ütles Reimaa.

Kaubaveokeist moodustus ka Valga ja Valka vahel teisipäeval järjekord.

Lätis on aga koroonahaigeid juurde tulnud ja riigi peainfektoloog Ugis Dumpis leiab, et epideemiat pole võimalik ka Lätis ära hoida.

"Kõige nakkusohtlikumad on kliiniliste sümptomitega inimesed. Nende sümptomite kujunemiseks aga kulub 5-14 päeva," ütles Dumpis.

Teisipäeval sai viiruse diagnoosi Pinki lasteaias käinud laps ja ka neli siseministeeriumi ühe allasutuse töötajat.

Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskusest kinnitati, et kõigi 60 juhtumi taust on teada ja see viib välismaale.

Välisministeeriumile on oma koju pääsemise soovist teada andnud ligi 3000 inimest, mitmest sihtkohast on Riiga saabumas lennukid ja laevad.

Saabudes kontrollitakse kõigi tulijate tervist ja neil tuleb veeta kaks nädalat kodus.

Läti valitsus teatas aga, et hakkab maksma haiguslehti ja 75 protsendi ulatuses palka neile, kes kriisi tõttu enim kannatavad. Maksimumsumma on 700 eurot.