Narva linn kaalub koduõppele jäänud lastele koolitoidu koju viimist

Lavastus "Minu Georg Ots" pidi Narvas esietenduma tuleval nädalal. Proove tehti ka reedel, kuid esietendus lükkub edasi halvimal juhul sügiseni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks ta on meie jaoks valus, kuna me ise peame teenima üle 50 protsendi ja mitmed rendiüritused ja palju etendusi jääb ära, aga nii või teisiti juba öeldi üritusi ära. Nüüd on vähemalt selge pilt," rääkis Vaba Lava juht Märt Meos.

Inimesed eelistavad praegu teatrile toidupoode. Narva Prisma hüpermarket tegi reedel öise müügirekordi. Kliente oli võrreldes tavalisega topelt ja müük kasvas neli korda.

"Ei ole vaja teha paanikat sellepärast, et me iga päev tellime kaupa, meil on värske kaup iga päev ja ärge tehke seda situatsiooni, et kõik riiulid on tühjad," ütles kaupluse juht Irina Ušakova.

Samal ajal nuputab linnavalitsus, kuidas lastele, kes varem koolis süüa said, tasuta koolitoit koju tuua.

"Pered on erinevad ja kõikidel pole võimalust kulutada raha toidule samas mahus nagu teistel. Ja kui meil on võimalus pakkuda nendele näiteks pähklit või jogurtit, siis miks mitte. Niikuinii raha on eraldatud," selgitas linnapea Aleksei Jevgrafov.

Narva piiripunktis algab peatselt Eestisse saabujate anketeerimine. Nii on haiget inimest pärast kergem üles leida, kuid piiriületus aeglustub.

"Aega ta võtab kindlasti, järjekorrad seetõttu ka pikenevad. Ma soovitan inimestel ikkagi rahulikult läbi mõelda, kas neil on vaja piiri ületada, kas neil on vaja tingimata liikuda teise, nii-öelda kontrollimatusse piirkonda," ütles Ida prefekt Tarvo Kruup.

Esialgu jagatakse piiriületajatele paberankeete, mis hiljem tehakse digitaalseteks.