Lux Express peatab ajutiselt rahvusvahelised väljumised, riigisisesed sõidud jätkuvad

"Valitsuse otsused on meie jaoks igati mõistetavad, et peatada koroonaviiruse levik. Kuid nagu valitsus on öelnud - oluline on, et meie oma Eesti inimesed jõuaksid kenasti koju. Sellest tulenevalt väljuvad meie rahvusvahelised reisid viimase hetkeni. Eesti-siseselt on meie eesmärk säilitada maksimaalne võimalik ühendus kõigi seni meie poolt teenindatud piirkondadega, kuid tulenevalt järsult vähenenud reisijate hulgast oleme vähendanud ajutiselt osade liinide mahte," selgitas Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg.

Alates 17.03 ei välju ajutiselt järgnevate liinide bussid allolevatel aegadel:

Tallinn-Tartu: 6:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30

Tartu-Võru: 13:00, 18:00

Võru-Tartu: 6:15

Tartu-Tallinn: 6:30, 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Rakvere-Tallinn: 7:00, 8:00, 11:00, 15:30

Tallinn-Rakvere: 6:00, 9:00, 13:00, 17:15

Rahvusvahelised reisid peatatakse ajutiselt esmaspäevast täielikult (va Peterburi-Helsingi), kõigi eriolukorrast mõjutatud reisijatega võtab bussifirma eraldi ühendust. Olukorra muutudes taasavatakse reisid esimesel võimalusel.

Kuna eriolukorra tõttu on klienditeeninduse numbrid ülekoormatud, siis palub bussifirma klientidelt mõistvat suhtumist.

Kõigil, kellel on planeeritud reisi väljumiseni rohkem kui 72 tundi aega, palub bussifirma jätta kõne ettevõtte klienditeenindusele tegemata, sest hüppeliselt kasvanud pöördumistega tegeletakse ja reisijatega võetakse ise ühendust.

Bussifirma soovitused ohutuse tagamiseks:

* Paber- või elektroonilist piletit ja reisidokumente tuleks esitada enda käes hoides

* Ajutiselt on istekohad 1-4 reisijate jaoks suletud

* Peatatud on vee ja kõrvaklappide jagamine VIP programmi ja rahvusvaheliste reiside Lounge klientidele

* Soovitatakse desinfitseerida oma käsi. Vahend selleks on olemas nii esiukse juures kui ka bussi keskosas

* Ajutiselt on lõpetatud bussipiletite ja lisatoodete müük bussis. Pilet soovitatakse soetada internetist või bussijaamast.