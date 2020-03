Eesti sulgeb piirid välisriikide kodanikele

Üle südaöö läinud nõupidamisel toetas valitsus eriolukorra juhi, peaminister Jüri Ratase korraldust, millega täpsustati riigipiiri ületamise korda.

"Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku peatamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks taastada ajutiselt piirikontrolli kogu riigipiiri ulatuses," ütles peaminister Jüri Ratas pressiteate vahendusel.

"Loomulikult saavad riiki endiselt naasta kõik Eestimaa elanikud ning nende lähisugulased. Samuti tagame ka vajaliku kauba- ning toorainetranspordi, kui vedajatel puuduvad haiguse sümptomid," täpsustas peaminister.

"Eestis on piisav toiduvaru, nii kaupluste ladudes kui riigi tagavarades. Seepärast pole põhjust muretseda toiduainete ja esmatarbekaupade puudujäägi pärast. Mõistlik on poes osta korraga jätkuvalt nii palju kui vaja."

Eestisse pääsevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.

Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.

Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.

Reinsalu: sisenemine välisriikide kodanikele on keelatud

Välisminister Urmas Reinsalu lisas, et 17. märtsist on Eesti Vabariiki sisenemine välisriikide kodanikele keelatud.

"See tähendab, et Eesti sulgeb piirid. Sel reeglil on rida praktilisi erandeid, nagu näiteks autovedajad ning Eesti elanike sugulased. Sel piirangul on üks eesmärk: kaitsta rahvatervist ja takistada viirust levimast. Eesti kodanike riiki sisenemisele ning Eesti kodanike ja välismaalaste riigist lahkumisele mingeid keelde ei seata. Kõik külalised on Eestisse oodatud pärast seda, kui viirusest võitu saame ning piirang tühistatakse," märkis Reinsalu.

Piirikontrolli puhul kontrollitakse nii reisidokumente kui ka haigusnähtude esinemist.

Piirikontroll taastatakse 17. märtsist 2020. Kabinetinõupidamisel toetati nõuet, et samast kuupäevast peavad kõik Eestisse sisenejad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni. Riik hoiatab ka teistesse riikidesse reisimise eest, sest seal võib sattuda karantiini.

Riigist väljumise keeldu ei kehtestatud.

Riigipiiri ületamise ajutine piirang kehtib kuni selle piirangu muutmiseni ning selle vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Kui Eesti elanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis tuleks helistada konsulaarabi hädaabitelefonil +37253019999 (24h).

Korralduse piirikontrolli kogu riigipiiril taastamise kohta kinnitab valitsus pühapäeval toimuval e-istungil.