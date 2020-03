Valga vallavanem palub kaksiklinna jaoks valitsuselt eriluba

Valga vallavanema Ester Karuse sõnul mõjutab piiride sulgemine Valga ja Valka kaksiklinna kõige valusamalt ja seetõttu palub ta valitsuselt eriluba, et haiguse sümptomiteta inimesed saaksid üle piiri Läti poolelt Eesti poolele tööle tulla ja vastupidi.

Karuse selgitas pressiteate vahendusel, et alates 17. märtsist on ajutiselt piiratud Schengeni sise- ja välispiiri ületamine ja see lööb eriti valusalt Valga ja Valka kaksiklinna.

"Kohtumisel Valka linnapea Vents Armands Krauklisega jäi lisaks viiruse leviku tõkestamisele kõlama mure kaksiklinnas ning selle ümbruses tegutsevate ettevõtjate pärast. Iga päev tuleb lõunanaabrite juurest meile tööle hinnanguliselt pool tuhat inimest. Pärast piiride sulgemist tagatakse alates teisipäevast vajaliku kauba ning tooraine transport, kui vedajatel puuduvad haiguse sümptomid. Tavakodanikud tungiva vajaduseta piiri ületada ei saa," rääkis Karuse.

"Eriti valusalt tabab Valga vallas löök Maks & Mooritsa lihatööstust, aga ka mööblit tootvat Gomabit ja metallkonteinereid tootvat Otoluxi. Mõistan, et viiruse leviku peatamine ja inimeste tervis on prioriteet number üks, kuid võimalikult normaalse elukorralduse toimimiseks ja suure majanduskahju vältimiseks kavatsen valitsuselt taotleda eriluba, mis lubaks haiguse sümptomiteta inimestel üle piiri Eesti poolele tööle tulla ja vastupidi," lisas ta.

Karuse märkis, et e-maksuameti vahendusel saab töötamise registrist vajalikke andmeid kontrollida. Ta tõdes, et see paneb piiripunktides töötavatele inimestele lisakoormuse, kuid loodab siiski valitsuse vastutulelikkusele.

"See aitaks leevendada toimetulekuraskusi piirkonnas, kus sissetulekute tase jääb tunduvalt allapoole Eesti keskmist. Siiski panen kõigile südamele, et igasuguste haigusnähtude korral tuleb jääda kohe koju, sest viiruse levikut saab tõkestada ainult inimkontaktide vähendamise kaudu," lisas vallavanem.