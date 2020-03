Haigus- või hoolduslehe on ise endale veebis avanud tuhanded inimesed

Perearstide seltsi juhi Le Vallikivi perearstikeskuses käis esmaspäeval vilgas mööbeldamine, et eraldada koroonaviiruse kahtlusega patsiendid muu tervisemurega pöörduvatest patsientidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vastuvõtule oodatakse perearsti juurde aga ainult neid patsiente, kelle puhul on esmatasandi ravi vältimatu või aitab ära hoida hilisemaid raskemaid tüsistusi.

Töövõimetus- ja hoolduslehti palutakse taotleda vastloodud veebilahenduse kaudu. Seda tehakse hoogsalt.

"Suurusjärk on umbes 1000 haiguslehte tunnis. Kui me ei ole seda teinud, siis perearstide telefonid ei oleks seda kindlasti vastu pidanud," ütles haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.

Haigus- või hooldusleht avatakse patsiendi tehtud avalduse peale automaatselt ja seda peaksid kõik osapooled kohe ka nägema.

"Perearst võtab ühendust nädala jooksul, sest koormus on väga suur. See, kas inimene saab hüvitise või mitte, sõltub ikka arstlikust otsusest. Teatavasti on inimesel kolm päeva oma vastutus igal juhul," selgitas Laane.

Samas esines esmaspäeval süsteemis ka tõrge, mis üritatakse teisipäevaks parandada - nimelt ei saa perearstid teavitusi patsientide kohta, kes on haiguslehe võtnud. See võib tähendada seda, et perearstil läheb veelgi aega patsiendiga ühenduse võtmiseks, et sümptomeid täpsustada.

"Nad ei peaks ka ülemäära palju muretsema, see patsiendi poolne ots. Kui me läheme oma programmis sinna inimese peale, siis me näeme, et see leht on avatud," ütles Vallikivi.

Haigekassa näeb esmaspäeva seisuga, et haigus- või hoolduslehe taotlejate seas on palju mittehaigeid inimesi, kes näevad selles väljapääsu töölt koju jääda. Neile inimestele hiljem haigushüvitist ei maksta.

"See, kui ma ei taha ja ma ei viitsi ja ma natuke kardan, ei ole haigus- ega hoolduslehe koht. Selleks on väljamõtlemisel alternatiivsed lahendused. Kui lasteaed pannakse kinni, see ei ole haiguslehe teema," rõhutas Vallikivi.

Samas võivad haiguslehe võtta inimesed, kes on puutunud kokku koroonaviiruse diagnoosi saanud inimesega, kuid kellel endal veel sümptomeid ei ole.