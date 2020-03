Eestlased, kes mitmelt poolt Saksmaalt sõitsid välisministeeriumi üleskutse peale Saksamaa-Poola piirile (Frankfurt Oderi ääres), jäid sinna lõksu, sest vaatamata lubadustele ei lasknud Poola sõidukeid üle.

Elvast pärit Aare Saal rääkis teisipäeva hommikul ETV saates "Terevisioon", et osal piirile lõksu jäänud eestlastest õnnestus tara maha lammutada ning võtta suund Travemünde sadama poole. Kuid osa eestlasi jäi piirile lõksu edasi ja puudub info, mis neist edasi on saanud.

"Oleme nüüdseks eestlaste seltskonnaga jõudnud Travemünde sadamasse. Saime öösel sealt tulema. Küll mitte päris korralikul moel - me lammutasime seal mingid tarad maha ja saime tee peale välja keerata. Meil olid jäänud autod hea koha peale lõksu ehk kõrval oli tara, mida sai lammutada. Meie saime tulema, aga teised eestlaste autod, mis ei olnud nii hea koha peal, jäid sinna edasi seisma ja ma ei tea, mis neist sai," rääkis Saal.

Mehe sõnul oli enne lõksu jäämist bensiinijaamas kokku saanud eestlaste seltskonna suurus 12 sõidukit ja nendes olevad inimesed.

"Oli nii autosid kui ka busse. Inimesi oli hästi erinevatest ja kaugetest kohtadest tulnud meie välisministeeriumi üleskutse peale kohale. Inimestes tekitas väga suurt pahameelt, et miks neid sinna kohale kutsuti üldse. Härra Reinsalul (üleskutse teinud välisminister Urmas Reinsalu - toim) olid seal vist mingid arusaamatused. Inimesed jätsid kõik oma tööd pooleli ja tormasid piirile, aga põhimõtteliselt kutsuti meid ilmaaegu sinna," rääkis hätta sattunud eestlane.

Praegu ootavad eestlased oma edasist saatust Saksamaal Travemünde sadamas. Inimestel on olemas laevapiletid Rootsi, kuid kuidas sealt edasi Eestisse saab, on ebaselge.

"Kihutasime öösel lõksust pääsedes 400km ülespoole ja oleme nüüd Saksa sadamas. Piletid on meil olemas Saksamaalt Rootsi, aga mis saab sealt edasi, seda ei tea. Eestisse on otse Rootsist lootust vähe saada, aga loodame Soome saada. Kõige nukram variant oleks, et peame ümber Botnia lahe sõitma, et Soome ja sealt Eestisse saada."

Saali sõnul toimus piiril ka inetuid intsidentne, millest eestlased targu eemale hoidsid.

"Leedukad hakkasid seal protestima, et miks mitte ükski auto ei lähe üle piiri? Kutsuti märulipolitsei kohale. Leedukad olid kolm päeva silla peal seisnud. Neil olid ju ka naised ja lapsed kaasas. Ja ka alkohol oli oma töö teinud. Päris kähmlemist oli seal näha," rääkis Saal.

Välisministeerium kutsus eestlasi Saksa-Poola piirile ja lubas, et esmaspäeval eskorditakse nad ühtse kolonnina Poola läänepiirilt idapiirile. Tegelikkuses seda aga ei juhtunud.

Vaher: Eesti käitub Poolast erinevalt

Politsei- ja piirvalveameti peadirektor Elmar Vaher tunnistas Saksa-Poola piiril valitsevat olukorda kommenteerides, et Eesti tegutseb teistmoodi kui Poola ning lubab transiitreisijad läbi riigi.

"Tõepoolest - Eestis on võimalik transiitkorras riiki läbida, need näited on meil juba olemas. Me jätkame kindlasti kõigi välisriikide kodanike aitamisega, et nad jõuaksid ilusti oma kodumaale," ütles Vaher "Terevisoonis".

Ta märkis, et peamiselt puudutab see Läti ja Venemaa vahel liikujaid.

Vaher selgitas, et ka piirivalvuritele on pragune olukord uus, sest tavaliselt lahendavad nad teistsuguseid olukordi.

"Tuleb mõista, et kõik riigid on sellises olukorras esimest korda, sellist kriisi ei ole tulnud kellelgi lahendada. Eriti võib-olla piirvalveüksustel, sest eks piirivalvurid on ikka harjunud pätti püüdma, piiri sulgemine on tavaliselt seotud mõne suure operatsiooniga, kas suure visiidiga või mõne kurjategija tabamisega," rääkis ta.

PPA juht ütles ka, et usub Eesti erialadiplomaatide professionaalsusesse, kes selle olukorra lahendavad.