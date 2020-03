Politsei kutsub riiki sisenejaid 14-päevasest karantiinist kinni pidama

Alates teisipäevast peavad kõik Eestisse sisenejad piiril lubama, et jäävad 14 päevaks karantiini, ütles politsei- ja piirvalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ning kutsus inimesi piirangutesse tõsiselt suhtuma. Ta lubas ka, et PPA lahendab peagi Ikla piiripunkti kogunenud järjekorra.

"Tänasest ööst alates oleme lisaks vabatahtlikule deklareerimisele alustanud inimestelt ka kohustuse võtmist ja siinkohal kindlasti üleskutse kõikidele piiriületajatele - palun suhtuge sellesse kohustusse vastutustundlikult, sest viiruse leviku tõrjumine on meie endi kätes," ütles Vaher teisipäeval "Terevisioonis". "Seda ei tee ainult ei arstid ega Eesti politsei, vaid ikkagi meie ise, kogu ühiskond tervikuna," lisas ta.

Vaher tunnistas, et ta peab sellise nõude täitmist keeruliseks. "Nagu teame, Eesti kodanik välisriigist tulles annab allkirja, et ta kohustub jääma kaheks nädalaks koju. Kuidas seda kontrollida, kuida selles veenduda, sest kui ta ei jää, siis tõenäosus piisknakkuse edasikandmiseks on suurem," tõdes ta ja kutsus uuesti inimesi üles sellesse tõsiselt suhtuma, "sest olukord Eestis on meie enda kätes".

Vaher ütles, et politsei ei hakka küll välismaalt saabunute uste taga käima, kuid jälgib seda oma igapäevatöös, kui mõne kodanikuga kokkupuuteid tuleb. "Siis me kindlasti küsime, et miks te olete väljas aga mitte kodus. Aga kindlasti mõistame ka seda, et poes peab käima, elu peab edasi minema - päris karantiini, et kasvõi nälgin kodus - seda ka juhtuda ei saa," lisas politseijuht.

Piirivalvurid hindavad ka riiki sisenevate inimeste tervislikku olukorda ning on olnud juhtumeid, kus halvas seisukorras inimesele on kutsutud kiirabi, rääkis Vaher.

"Väga oluline on see, mis piiri peal toimub, kui politsei küsib, kuidas te tunnete oma tervist, milline on teie tervislik seisund. Sest meie huvi on aidata inimest, meil on kümneid näiteid, kus inimene piiril ütleb, et ta tunneb ennast halvasti ja siis tuleb kiirabi appi ja inimene antakse arstide hoole alla," ütles PPA juht. Lihtsamatel juhtudel, kui politsei hindab, et inimesel on võimalik edasi sõita, antakse talle mask ja tehakse telefonikonsultatsioon, lisas ta.

Ikla olukord peaks peagi lahenema

Rääkides Ikla piiripunktist, tunnistas Vaher, et see on PPA jaoks üks kõige keerulisem piiripunkt, kuna seda läbib kõige rohkem mööda maismaad veetavaid kaupu. "Me oleme tänasest alates teinud tugevdatud piirkontrolli ja sinna on tekkinud ka järjekord. Praegu meie meeskonnad lahendavad seda. Ma olen optimist, et need inimesed saavad kõik aidatud ning kaubavood ja kõik liikumised taastuvad kenasti," rääkis Vaher.

Tema sõnul on Iklas üheks murekohaks umbkeelsed Poola veoautojuhid.

"Üsna tihti on tegemist Poola autojuhtidega, kes ei räägi muud kui poola keelt. Ja võib-olla mõni ka ei taha mõista muud keelt. Aga eks nad seal puhkavad, ootavad, peavad nõu oma ettevõtjatega, et mida edasi teha ja õige pea nad üle piiri saavad," ütles Vaher.

PPA suhtleb igapäevaselt ja aina tihedamini ettevõtjatega, eelkõige kaubavedusid korraldavate ettevõtjatega, et selgitada neile, kuidas nad saavad juba ennetavalt midagi teha, et piiril neid järjekordi ei tekiks, märkis Vaher.

Puudutdes olukorda Narva piiripinktis, ütles Vaher, et see on PPA jaoks üks kõige intensiivsemaid piiripunkte. "Seal on piiriületuste arv välispiiri mõttes kõige suurem. Aga see olukord muutub ka seetõttu, et ka Venemaa on seadnud piirangud ja taastanud piirikontrolli. Nii, et selline edasi-tagasi sõelumine Narva piiril lõppeb õige pea," märkis ta.

Vaher kinnitas ka, et PPA-l on piisavalt ressursse, et peagi algaval navigatsioonihooajal väikesadamatesse saabuvaid jahte ja väikelaevu kontrollida.