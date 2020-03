Poola ei luba jätkuvalt Saksa piiril asuvaid Balti riikide kodanikke oma autodega läbi riigi sõita ning on pakkunud neile bussi, rongi ja laevaga ärasõitmise võimalusi. Seetõttu otsib Eesti võimalusi, et oma kodanikud sealt laevaga ära tuua, ütles välisminister Urmas Reinsalu.

"Me praegu töötame alternatiivse transpordivõimaluse kallal. Küsimus on selles, et kas võtta erilaev Eestist," rääkis Reinsalu ERR-ile. Tema sõnul tegeletakse sellega, et tuvastada, kui palju inimesi oleks valmis laevale minema. Laev jõuaks Eestist väjuda kolmapäeva õhtul, rääkis ta.

Reinsalu sõnul aga praegu Saksa-Poola piiril sõiduautode ületamises mingeid muutusi ei ole, piir on jätkuvalt kinni. "Poola on moodustanud mõned konvoid reisibussidele, mis on ületanud piiri. Paar konvoid on minu teada nüüd üle läinud," ütles ta.

Teiseks pakkus Poola, et laseb läbi riigi erirongi, mis väljub Saksmaalt Oderi-äärsest Frakfurtist. Rongis on 650 kohta ja selles prioriteet oleks lastega peredel, rääkis välisminister.

Kolmandaks olevat Poola pakkunud, et pärastlõunal kell 15 saab 250 autot ja juhti minna Sassnitsi sadamast laevale, mis viib Klaipedasse.

Balti liidrid on Poola juhtidele oma muret avaldanud

Reinsalu kinnitas, et nii tema kui ka peaminister Jüri Ratas ja president Kersti Kaljulaid on oma Poola kolleegidega vestelnud ja olukorra üle muret avaldanud. Sama on teinud ka Läti ja Leedu liidrid.

"Ma olen suhelnud Poola välisministriga, meie peaminister on suhelnud Poola peaministriga, meie president on suhelnud Poola presidendiga. Täpselt sama on teinud kõik kolm Balti riiki. Meie surve ja ühemõtteline rahulolematus sellega on täielik. Siin ei ole mingit küsimust," märkis Reinsalu.

Teisipäeval toimub ka Balti välisministrite ja Saksa välisministri videokonverents, kus teemast kindlasti räägitakse, ütles Reinsalu.

Egiptusesse viis lennukit

Välisminister rääkis ka, et kaks lennukit on juba suundunud Egiptusesse seal asuvaid eestlasi ära tooma ning kolm lendu peaks toimuma veel teisipäeval, kuna 19. märtsil sulgeb Egiptus oma õhuruumi.

"See on operatsioon reisikorraldajate poolt. Minu andmetel on kaks lennukit juba eile Egiptuses maandunud. Täna peaks maanduma veel kolm lennukit," ütles ta ning palus kõigil, kellega ei ole veel ühendust võetud, anda endast teada e-maili aadressil konsul@mfa.ee.

"Kahtlemata on meie ülesanne number üks praegu, et selleks ajaks, kui Egiptuse õhuruum suletakse 19. märtsi keskpäeval, toimetada kõik inimesed sealt ära," kinnitas minister.

Küsimusele, kui palju üldse välismaal Eesti inimesi võiks asuda, vastas Reinsalu, et välisministeeriumile on andnud endast teada mõnisada, kuid tegelik arv on kindlasti tuhandetes.