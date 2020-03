Eestlased on Saksa-Poola piiril lõksus, Poola võimud edasi ei lase

Eesti kodanikud, kes registreerisid oma välismaal viibimise välisministeeriumis ning liitusid välisministeeriumi üleskutse peale autokolonniga Saksa-Poola piiril, et sealtkaudu Eestisse pääseda, on sinna juba terveks päevaks lõksu jäänud, sest vaatamata Poola võimude lubadusele võimaldada Balti riikide kodanikel oma koju sõita, seda neile tegelikult ei võimaldata. Eestlased väidavad, et lõksu sattusid nad välisministeeriumi eksitava info tulemusel.

Ametlikult on end piiriületuseks registreerinud 73 inimest, kes oleksid pidanud välisministeeriumi abil üle Saksamaa-Poola piiri ja sealt viimaks koju saama.

Tegelikkuses ei lasta piiril kümnete kilomeetrite pikkusesse kolonni kogunenud inimesi tualettigi, eestlastest kilomeetri kaugusel on tee blokeerinud leedukatel tekkinud Poola korravalvuritega kähmlus, nii et ringi liiguvad kumminuiadega politseinikud. Balti riikide välisministrid üritavad olukorda lahendada ja soovitavad koguni suuna Sakamaa poole võtta, et Rootsi kaudu koju tulla.

Välisminister Urmas Reinsalu on olukorrast teadlik ja kinnitab intervjuus ERR-ile, et on üritanud oma Balti riikide ametivõimudega olukorda lahendada. Lahenduse otsimine jätkub kogu öö, kuid millal olukord laheneda võiks, ei oska ta öelda.

Kuidas on võimalik seda olukorda Saksamaa-Poola piirile lõksu jäänud eestlastega lahendada? Kas välisministeeriumil on selleks hoobasid?

See on meie jaoks üks keskseid konsulaarabi ülesandeid praegu. Olen vestelnud oma kolleegidega, Eesti president, Eesti peaminister on kõnelnud oma Poola kolleegidega. Eile õhtul andis Poola ametlikult teada, et kui kolm Balti riiki esitab oma kodanike nimekirja, siis neil on täna võimalik humanitaarkonvoiga läbi Poola territooriumi liikuda. Kahjuks see ei ole realiseerinud. Poola on esitanud omapoolseid tingimusi, täna õhtul suursaadikud Varssavis arutasid seda Poola ametivõimudega, siseministeeriumi juhtidega.

Praeguse seisuga ma olen andnud korralduse, et nende peredega täna õhtul võetakse ühendust, antakse seda infot, mis meil täna välisministri käsutuses on, et me jätkame kahtlemata koos teiste Balti riikide ametivõimudega nii-öelda koostööd Poola ametivõimudega, et nad langetaks meie jaoks positiivse otsuse. Kuigi ma pean ütlema ka seda, et meie käsutuses ei ole kahtlemata seda võimu, vaid see võim on Poola ametivõimudel see otsus langetada. Me oleme teavitanud ka neid piiril olevaid inimesi nendest võimalustest, mis on meritsi lahkuda riigist, see on Rootsi suunda Saksamaale. See olukord on kahtlemata äärmiselt talumatu ja see on üks keskseid ülesandeid välisministeeriumil praegu töötada nende lahenduste pinnalt.

Varssavist me evakueerisime täna mikrobussiga Poolas olevaid Eesti inimesi, kellel ei olnud ühistranspordi võimalusi. Me toimetame neid praegu Poola-Leedu piiri suunas.

Nad ei saa ju kolonnist välja ka, et näiteks suund Rootsi poole võtta.

Jah, see probleem on praegu äärmiselt tõsine. Kahtlemata meie versioon number üks, mis oleks kõige ideaalsem, on, et see kolonnivõimalus realiseeruks sellisel moel nagu eile öösel Poola ametivõimud teada andsid. Kahjuks sellisel moel see hetkel ei ole realiseerunud. Poola võimud on osutanud oma rahva tervise kaitse põhjendustele. Nii et see on ülimalt keeruline olukord ja me jätkame kõiki jõupingutusi, ms meie käsutuses on ametivõimudega, et seda lahendust leida.

Küsimus sellest, kas me suudame täna anda vastust, siis meie ülesanne, mida me teeme pragu sada protsenti, on survestada heatahtlikult Poola ametiasutusi, ametivõime, aga see otsus on tegelikult Poola ametivõimude käes.

Kas relvadega auto ümberpiiramine on rahvusvaheliste tavadega Euroopa Liidus kooskõlas? Kas võib seda teha teiste Euroopa Liidu riikide kodanikega?

Kindlasti peavad kõik korrakaitsemeetmed olema proportsionaalsed, mida rakendatakse. Ja kui kerkib esile küsimus sellest, et kasutatakse ebaproportsionaalset jõudu meie kodanike suunal, siis kindlasti me kodanikele osutame konsulaarabi.

Millal ja kuidas nad seda abi saavad ja kui kiiresti see probleem võiks laheneda?

Meie oleme huvitatud probleemi võimalikult kiirest lahenemisest. Kas me suudame täna anda kinnitust või kindlust sellele, millisel hetkel see probleem saaks laheneda, siis ma võin nii palju öelda, et ma jätkan pärast teiega vestlemist öösel konsultatsioone nii Läti-Leedu kui oma Poola kolleegiga.

Tõenäoliselt öösel midagi ei muutu? Nad jäävad ööseks kolonni sinna piirile ja autost välja ei saa?

Praegune asjade seis on selline, et me juhime tähelepanu nende inimeste humanitaarolukorrale, mis puudutab n-ö inimeste ihulisi vajadusi selles kolonnis. See on kindlasti üks asi, mida me teeme.

Ja neid õigusi on rikutud, olete seda meelt?

Ei, ma ei ütle nii, et neid on rikutud, aga kindlasti kolonnis olles on füüsiliselt ülmialt ebamugav olukord. Kui on võimalusi seda olukorda kuidagi leevendada, siis me kindlasti kutsume üles ja oleme valmis tegema koostööd Poola ametivõimudega nende kodanike abistamiseks.

ERR sai pärast välisministriga kõnelemist rääkida ka ühe Saksa-Poola piiril lõksus oleva eestlasega.

Eestlane Saksa-Poola piiril: välisministeerium käskis Saksamaa piirile tulla

Üks keset kiirteed, betoonsillal kilomeetri kaugusel Poola piirist lõksus istuv eestlane Aare Saal kirjeldas olukorda: eestlased on üheskoos kümne autoga, igas autos kaks-kolm inimest. Piirile kiirustati esmaspäeva varahommikul viie-kuue ajal igalt poolt üle mandri-Euroopa, sest välisministeeriumist oli saabunud välisminister Urmas Reinsalu kirjalik korraldus Saksa-Poola piirile liikuda, kust saab kolonnis üle ja sealt kodumaale.

Seetõttu kihutati kella kaheksaks, mil pidi olema viimane võimalus end piiril registreerida, Saksamaa Frankfurt-Oderi piiripunkti. Eestlasi kiirustas sinna kokku nii Belgiast, Austriast, Šveitsist, Hollandist kui ka Saksamaa eri paigust, ehkki paljudele olnuks laevaga Rootsi sõit palju otsem tee olnud. Kuid korraldus oli sealtkaudu liikuda.

"Tulime hästi suurte ringidega, sest meile pakuti, et saame läbi poola. Inimesed oleksid palju teistmoodi muidu saanud," kirjeldas Saal. "Hiljem tuli välja, et härra Reisalu oli asjadest vist valesti aru saanud."

Saali sõnul ongi nad varahommikust saati ühe koha peal kiirteel keset betoonsilda passinud, sest Poola ei luba riiki läbida.

"Oleme siiamaani kiirtee peal. Siin on ümberringi betoon, veoautod, ei ole wc-sid, mitte midagi. Kõige naljakam on see, et me ei saa siit ära ka, oleme vangis siin põhimõtteliselt," kirjeldas Saal. "Ühel pool on betoon, teisel pool raudtara. Seisak on 40 kilomeetrit pikk. Oleme ühe kilomeetri kauguse piriipunktist, meie taga on väidetavalt veel 39 kilomeetrit autosid."

Leedukad sattusid Poola võimudega kähmlusse, kui asusid kiirteed blokeerima, sest Poola võimud andsid korralduse, et üle piiri pääsevad ainutl bussid, kus on peal rohkem kui seitse inimest, kuid seal on tuhandeid sõiduautodega leedukaid.

"Hästi palju Leedu rahvast on tulnud Inglismaalt ja Hollandist, kus nad töötavad. Naisi, lastega autosid. Nad blokeerisid tee ära, protestiks selle vastu, et sõiduautod üle ei saa. Leedukad on juba [alkoholi] võtnud ka, nüüd käib seal madin, toodi bussidega kumminuiadega poolakad. Seal ei ole mitte ühtegi eestlast, me oleme siin kõik koos," kinnitas Saal, et eestlased kähmluses ei osale.

Valeinfo laevapiletite kohta

Saal ütleb, et korraldus Saksa-Poola piirile koguneda polnud ainus eksitav teave, mis nad välisministeeriumist said. Hiljem lisandus veel üks korraldus, mis kontrollimisel tõele ei vastanud.

"Välisministeeriumist tuli sõnum, et võtke ühendust Estraveliga, et meile on kõigile broneeritud Saksa-Klaipeda laevapiletid. Nüüd siis kihutame 500 kilomeetrit Kieli sadamasse, jah? Saime pärast 32 minutit liinil oodates Estraveli viimaks kätte, nad ütlesid, et mitte mingit piletit ei ole! Nad ei ole rääkinudki välisministeeriumiga," oli Saal nördinud. "Me oleks kõik peaaegu Kieli sadamasse kihutanud, et Estraveli kaudu saada koju, aga õnneks selgus, et välisministeerium valetas ja migeid borneeriunguid meie autodele pole tehtud."

Tema sõnul plaanib osa eestlastest nüüd üle Taani sildade sõita, sest välisministeeriumi väitel on need avatud, kuid muist on selle info suhtes samuti skeptilised.

Rohkem pole Saali väitel välisministeeriumist nendega ühendust võetud.

"Nukker on see, et me ei tea mitte midagi. Tahaks juba sööma ja pesema. Me oleme kõik magamata. Leedukad taplevad seal, ei teagi, millega see lõppeb. Oleks teadnud, oleks Rootsi laevaga läinud, turvaliselt sealtkaudu koju läinud. Aga oleme siin, sest välisministeerium niimoodi korraldas, nüüd veel laevapiletitega ka tehti nii."

Saal loodab, et piir tehakse lõpuks ikkagi lahti, et kolonn saaks ilma peatusteta Poolast lihtsalt läbi sõita.

"Tuhanded inimesed on siin üksteise otsas hunnikus. Seda nagu nimme tehakse, et me seisame selle silla ja selle tee peal. Sellisel taktikal ei ole mõtet, et meid niimoodi siin kinni hoitakse," ütles Saal.

Hommikul loodavad piiri peal lõksus olevad eestlased ikkagi Saksamaalt Rootsi suunas ära saada.