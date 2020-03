"Mis puudutab Kevadtormi, siis seda me ei taha ära jätta, sest meie geopoliitiline olukord ja vastane pole muutunud ning valmisolekut on vaja harjutada," ütles Luik kolmapäeval riigikogu infotunnis.

Tema sõnul toimub Kevadtorm tänavu siiski piiratud mahus, ainult tegevväelaste osavõtul ja reservi seekord välja ei kutsuta. Samuti jäädakse õppuste käigus olemasolevatele harjutusväljadele ning maastikule ei liiguta, lisas Luik.

Kaitseväe juhataja otsusega ei toimu õppus sel aastal varasemalt planeeritud asukohtades Kesk-Eestis, vaid eelkõige kaitseväe keskpolügoonil, teatas ka kaitseväe peastaap kolmapäeval.

"Eesmärgiks on saavutada hoolimata keerulisest olukorrast väljaõppe eesmärgid, kuid samas vähendada kokkupuudet tsiviilühiskonnaga," ütles kindralmajor Martin Herem pressiteate vahendusel. "Milline konkreetsemalt saab Kevadtormil tegevus olema, seda otsustan hiljemalt 1. aprillil 2020. Õppusel osalevad ka Scoutspataljoni võitlejad ja liitlaste lahingugrupp. Ehkki välismaa sõduritele ei ole esialgu sisenemiskeelde, kuna tegemist on julgeoleku tagamise võimaldamisega, on enam kui tõenäoline, et liitlassõdurid sel aastal Kevadtormil ei osale, välja arvatud Eestis paiknev liitlaste lahingugrupp," lisas Herem.

Kevadtormil ei osale sel aastal ka reservväelased, välja arvatud vabatahtlikult osalemiseks soovi avaldanud, teatas peastaap.

Ettevalmistus Kevadtormiks hakkab nüüd toimuma eelkõige välitingimustes, nn metsalaagrites, kus hoidutakse kõrvale asustatud punktidest. Selline õppevorm on väljaõppetsükli praeguses osas tavapärane. Väljaõppes keskendutakse peamiselt kompanii taseme tegevustele, üksuste koostöö võib jätkuda välitingimustes. "Ülemad on kohustatud kompanii välised kontaktid viima miinimumini," lisas kaitseväe juhataja. "Peamiselt suheldakse sidevahenditega ja siseruumides läbiviidavad õppused on tühistatud," lisas ta.

Luik tunnistas kolmapäeval, et mitu selleks aastaks Euroopasse kavandatud NATO õppust jäävad ära või toimuvad vähendatud mahus. Nii näiteks NATO aastakümnete suurim õppus Euroopas Defender piirneb ainult Saksamaa ja Poolaga, kus asuvad USA baasid ja Balti riikidesse õppus ei ulatu. Samas on õppuse planeerimine käinud juba pikemat aega ja sellega on NATO riigid saanud rea väga olulisi õppetunde, rõhutas Luik ning lisas, et osa USA tehnikat ja isikkoosseisu on siiski ka juba Euroopasse toodud.

Samuti rõhutas kaitseminister, et NATO toimib hoolimata koroonapandeemiast ja USA presidendi otsusest mitte uusi vägesid praegu Euroopasse saata.

NATO puhul on piiratud teatud koosolekute pidamist, võõrad ei saa hoonetesse sisse, aga NATO põhistruktuur toimib, kinnitas Luik. "See, et ei toimu ühte õppust, ei tähenda, et neid üksusi ei oleks olemas. Parim näide sellest on, et Eestis asub Ühendkuningriigi pataljon ja Taani kompanii ning samuti toimib NATO õhuturve, märkis Luik.