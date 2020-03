AS-i Kunda Nordic Tsement nõukogu otsusel lõpetatakse märtsis klinkritootmine Kundas, koondatakse 80 inimest. Otsuse taga on hüppeliselt kasvanud CO2 hind, mis avaldab vanal tehnoloogial töötava ettevõtte tulemustele olulist mõju.

Tehases on kasutusel vana tootmistehnoloogia, mistõttu on õhku paisatavate süsinikuheitmete hulk suhteliselt kõrge. Sellest tulenevalt on klinkritootmise jätkamine Kundas muutunud majanduslikult ebaotstarbekaks. Tsemendijahvatus ja -müük Kundas jätkuvad.

Võrreldes parimat võimalikku tehnoloogiat kasutavate kuivmenetlusel töötavate tsemenditehastega on tootmine Kundas energiakulukam, sest tehas kasutab vana tootmistehnoloogiat ja paljud tootmise võtmenäitajad jäävad tunduvalt kehvemale tasemele.

"Oleme jõudnud Kundas teelahkmele, kus klinkri tootmishinna vähendamiseks ja üha karmistuvate keskkonnanõuete täitmiseks, mida huvigrupid meilt ootavad, on vaja uut kuivmenetlusel töötavat tehast. Kuna tootmismaht on suhteliselt väike, siis ei ole selline investeering kasumlik," ütles ettevõtte tegevdirektor Meelis Einstein.

Klinkritootmise lõpetamise tagajärjel koondatakse ettevõttes ligikaudu 80 töötajat.

"Teeme omalt poolt kõik, et kogu protsess oleks läbi viidud vastutustundlikult ja et kõik koondatavad töötajad naaseksid võimalikult kiiresti tööturule," sõnas ettevõtte tegevdirektor Meelis Einstein. Selleks alustab ettevõte igakülgset koostööd töötukassaga, et pakkuda kõigile, keda koondamine puudutab, tuge ning nõustamist tööturul liikumiseks.

Kunda Nordic Tsement jätkab tööd tsemendijahvatustehasena, samuti jätkatakse killustiku tootmisega. Tsemendi tootmiseks vajalikku klinkrit hakatakse edaspidi laevadega sisse tooma teistest kaasaegsematest tehastest. Seoses sellega väheneb Kundas toodetud tsemendi CO2 jalajälg ligikaudu 30 protsenti.