Kaitsevägi on andnud riigi varudesse 700 000 ühekordset näomaski. Kaitseväest endast on viirusepuhang seni suuresti mööda läinud.

Kaitseväe peaarst kolonel Targo Lusti ütles ERR-ile, et lisaks läinud nädalal haigestunud Kalevi pataljoni ajateenijale on tänaseks koroonaviirus leitud ühel tegevväelasel ja ühel kaitseväge abistanud kaitseliitlasel. Haigestunud tegevväelane ajateenijatega kokku ei puutunud. Tema on kodus haiguslehel.

Kalevi pataljoni üks kompanii on senini isolatsioonis.

"Isolatsioon on see, et väldime laiemaid kontakte väljapoole ja püsime ühes üksuses. Neile viiakse kasarmusse termostega toit. Söövad selle oma ühekordsete nõudega ära ja pärast need toidutermosed ka desinfitseeritakse. Lihtsalt, et minimeerida ka seda kontakti, mis toimuks toitlustuskomplekside ja isikkoosseisu vahel," selgitas Lusti.

Ülejäänud sõduritel jätkub peaaegu tavapärane väljaõpe. Selle üle otsustavad kõigi väeosade ülemad eraldi. Kaitseväe aastaring on tänaseks jõudnud etappi, kus erinevaid üksusi hakatakse kokku harjutama. Selleks on tarvis metsalaagreid.

"Kõik need laagrid, kõik tegevused lähevad rutiinis tavapäraselt edasi. Me jälgime seda, et me ei käiks avalikes kohtades. Me kasutame väeosasiseseid territooriume, kasutame omale ette nähtud polügoone. Need on kohad, kus üldise avalikkusega on kontakt minimeeritud."

Ainult rivistuste puhul on ambitsiooni Lusti sõnul tublisti allapoole tõmmatud.

Kaitseväe juhataja on teinud korralduse, et ajateenijaid vähemalt kuni esimese maini linnaloale ei lubata. Kui tarvis, seda aega pikendatakse. Tegevväelased võivad endiselt kodus käia kuid võimalusel jäävad ööbivad nad siiski väeosas. Nende puhul kehtivad samasugused reeglid nagu kõigile teistele. Kui ilmnevad haigustunnused, hindab asja arst ja kaitseväelane peab ilmselt koju jääma.

Targo Lusti sõnul on kaitsevägi üha muutuvaks olukorraks valmis: "Meil on olemas juhendid, kuidas pandeemiate korral käituda, kuidas alustada täiendava seire või monitooringuga, kuidas väeosa siseselt tekitada isolatsiooni tubade, korruste või majade kaupa, kuidas reguleerida linnakuelu tervikuna. Tegevused on praegu võetud suhteliselt adekvaatselt ette. Me ei tee midagi teisiti, kui riigis tehtaks või kui me varasemalt oleks käitunud."

Haiguspuhanguks olid valmis ka kaitseväe varustuselaod. Viimase paari nädala jooksul näomaskidega aidatud nii terviseametit, politsei- ja piirivalveametit kui terviseametit.

Kokku on Kaitsevägi ära andnud umbes 700 000 ühekordset maski. Samu maske jagatakse piiripunktides, neid kasutavad piiridel politseinikud ja veel paljud teised nii-öelda eesliinil töötavad inimesed. Tavaolukorras kasutavad niisuguseid maske näiteks kirurgid.