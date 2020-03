Kaitseväes on koroonaviirusesse haigestunud kaks kaitseväelast, haigusnähtudega on karantiinis 129 ajateenijat, teatas kaitseväe peastaap kolmapäeval. Lisaks on ilma haigusnähtudeta isoleeritud 375 ajateenijat.

"Haigestunuid on üle terve Eesti erinevatest väeosadest," ütles kapten Aivo Vahemets peastaabi pressijaoskonnast kolmapäeval ERR-ile. Tema sõnul mõjutab karantiin kaitseväe väljaõpet, kuid selles ei ole midagi tavapäratut. "Praegu on gripihooaeg ja sel ajal on haigestunuid alati olnud. Need, kes on isoleeritud, saavad ka väljaõppes osaleda," ütles ta.

Tegevväelased ja töötajad, kel on haigestumise kahtlus, on suunatud kaheks nädalaks kodutööle, teatas peastaap.

Kaitseväe juhataja Martin Herem andis ka korralduse, mille kohaselt jääb nädalavahetusel kasarmusse üks tegevväelane iga kompanii kohta, et tagada igapäevane elukorraldus, tegeleda toitlustamise muudatustega, erakorraliste väljalubadega ja vajadusel korraldada täiendavad karantiinid või inimeste isoleerimine.

Kindralmajor Herem rõhutas, et erakorralistel asjaoludel saavad ajateenijad väljaloale, kuid peavad olema seal äärmiselt ettevaatlikud, et mitte haigestuda.