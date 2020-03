Demokraatide eelvalimised pidid esialgu toimuma neljas osariigis, kuid viimasel hetkel otsustas Ohio kuberner, et nemad lükkavad hääletamise koroonaviiruse tõttu edasi. Florida, Illinois ja Arizona valijad said otsuse teha õigel ajal ja eelistasid suurelt endist asepresidenti Joe Bidenit.

"Ma tahan ütelda, eriti noorematele valijatele, keda senaator Sanders on inspireerinud, et ma kuulen teid. Ma tean, mis on kaalul. Ma tean, mida peame tegema," rääkis presidendikandidaat Biden.

Demokraatide presidendikandidaadiks saamiseks tuleb üleriigiliselt koguda vähemalt 1900 delegaati. Bidenil on praegu rohkem kui 1100, Sandersil umbes 900 delegaati. Vermonti senaator pöördus valimisõhtul toetajate poole internetis ja rääkis peamiselt koroonaviirusest.

"Ma arvan, et eraldame vähemalt kaks triljonit dollarit, et ära hoida surmasid, töökohtade kaotuseid ja majanduslikku katastroofi," rääkis Sanders.

Osariigid võtsid koroonaviiruse tõttu kasutusele ka erinevaid abinõusid, et valijaid kaitsta. Järjekorras tuli seista vähemalt meetriste vahedega. Valimisjaoskondade ees olid desinfitseerimisvahendid ja iga poole tunni tagant puhastati puuteekraane. Lisaks öeldi valijatele, et nad ei kinnitaks ümbrikuid süljega, vaid kastaksid näpud vette.

"Me ei saa tagada, et lähitulevikus oleks turvalisem aeg nende valimiste korraldamiseks," kommenteeris Arizona osariigi sekretär Katie Hobbs.

Illinoisi osariigi valija Sarah Dimaria märkis, et ta on küll veidi rohkem hirmul kui tavaliselt, aga kindlasti ei kavatsenud ta koju jääda ja valimata jätta.

Floridas, kus elab palju vanemaid inimesi, viidi valimisjaoskonnad eelmale hooldekodudest. Samuti ärgitati valijaid varem hääletama.

"Ma ei muretse valimise pärast rohkem, kui toidupoodi minemise pärast," ütles Carol Jacque, valija Florida osariigist.

Peale Ohio on seni eelvalimised edasi lükanud ka Georgia, Louisiana ja Kentucky osariik.