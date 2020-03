Kahjuks ei saa IMF seda taotlust kaaluda, kuna pole selgust selle riigi valitsuse rahvusvahelises tunnustamises, ütles Washingtonis baseeruv institutsioon avalduses.

Venezuela president Nicolas Maduro ütles IMF-i juhile Kristalina Georgievale saadetud kirjas, et viis miljardit dollarit laenu IMF-i kiirendatud rahastamisvahendist (RFI) annaks märkimisväärse panuse Venezuela reageerimissüsteemide tugevdamisse.

RFI on mehhanism, millega kõik IMF-i liikmesriigid võivad saada finantsabi ilma, et neil oleks koostatud põhjalik majandusprogramm.

Tegemist on Venezuela esimese laenupalvega IMF-ilt alates 2001. aastast.

"Nagu me oleme varem öelnud, IMF-i tegevuse eelduseks liikmesriikidega on selle valitsuse ametlik tunnustamine rahvusvahelise kogukonna poolt... tunnustamise kohta selgust hetkel pole," seisis IMF-i avalduses.

Enam kui 50 riiki sealjuures USA ei tunnusta president Maduro valitsust juba enam kui aasta, toetades opositsioonijuhti Juan Guaidod, kes on kuulutanud ennast Venezuela ajutiseks riigipeaks.

USA sanktsioonid ja rahvusvaheline surve ei ole suutnud Venemaa, Hiina ja oma riigi sõjaväe toetusega Madurot Venezuela eesotsast tõugata.

Venezuela tervishoiusüsteem on äärmiselt nõrk pärast viis aastat kestnud majanduslikku ja poliitilist kriisi, mis on viinud miljonite inimeste emigreerumiseni.

Meil on viis protsenti vajaminevatest meditsiinivarudest, ütles Venezuela Meditsiiniföderatsiooni juht Douglas Leon Natera.

Norra Põgenikenõukogu (NRC) peasekretäri Jan Egelandi sõnul on Venezuela uue koroonaviiruse puhanguks valmis sama palju kui kodusõjast haaratud Süüria ning Jeemen.

Praeguseks on Venezuelas registreeritud 33 koroonaviiruse haiguse COVID-19 juhtumit ning Maduro on kehtestanud piirangud pealinnas Caracasis ja veel kuues osariigis.

"Sellel olulisel hetkel ja teades antud haiguse kõrget nakkuvust, jätkame kiirete ning jõuliste meetmete rakendamist," et pandeemiat peatada, kirjutas Maduro oma kirjas Georgievale. "Me oleme kindlad, et püsivas koostöös WHO-ga ning maailma riikide toetusega, meil on võimalik sellest raskest situatsioonist välja tulla."

Venezuela julgeolekujõud tagavad piiranguid pealinna tänavatel, sealjuures, et ainult toidupoed oleksid avatud.

Venezuela on keelanud lennud Euroopast, Colombiast, Panamast ja Dominikaani Vabariigist. Samuti on suletud koolid, ülikoolid ja spordiüritused.