Venemaa püüab õõnestada EL-i liikmesriike seestpoolt, korraldades neis koroonaviirusega seonduva kohta väärteabekampaaniat, kirjutas ajaleht The Financial Times viidates Euroopa välistegevusteenistuse (European External Action Service, EEAS) salaettekandele.

"Vene riigi ja Kremli-meelne meedia korraldas COVID-2019-ga seoses märkimisväärse väärteabekampaania," tsiteerib leht ettekannet.

Selle teatel on kampaania eesmärgiks süvendada lääneriikide avaliku tervishoiu kriisi, õõnestades iseäranis avalikkuse usaldust riikliku tervishoiusüsteemi vastu ja sel viisil takistada tõhusat vastutegevust koroonaviiruse puhangule.

Ettekandes väidetakse, et 22. jaanuarist on tuvastatud 80 puhku, kui COVID-19 kohta levitatakse valeteavet. Märgitakse, et Vene võimudega seotud suhtlusvõrgustike libakontod, mis varem levitasid uudiseid Süüria ja kollavestide kohta, on nüüd asunud inglise, hispaania, prantsuse, itaalia ja saksa keeles valgustama koroonaviirusega seotud olukorda.

Ettekande kohaselt nimetatakse neil kontodel koroonaviirust mõnikord inimleiutiseks, mille lääs on relvaks muutnud, itaaliakeelsetes teadetes õõnestatakse usaldust võimude ja rahvusvaheliste asutuste vastu, hispaaniakeelsetel kontodel levitatakse maailmalõpulisi lugusid, süüdistatakse kapitaliste püüetes viirusest kasu lõigata.

Uurimuse autorid arvavad, et kampaania käigus pressitakse nii ametlikku meediat kui suhtlusvõrgustikke kasutades peale korraga paljusid, sageli üksteisega vastuolus olevaid vaatepunkte. Samas kasutatakse selles kõrvalistest allikatest võetud teavet.

The Financial Times märgib, et EEAS keeldus kommenteerimast teateid selle ettekande kohta. Samas nenditi, et selle töötajad elavdasid koroonaviirusega seotud väärteabe seiret ja teevad selles küsimuses G7 ja NATO-ga koostööd.