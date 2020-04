Mõned Venemaalt pärit libauudised on iseäranis murettekitavad ja kahjulikud, kuna need võivad lahti päästa inimeste tervisele ohtliku tegevuse, öeldakse sel nädalal avaldatavas raportis, millega sai tutvuda Euobserver.com.

"Kremli toetatud desinformatsioon läheb vastuollu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ametlike juhistega," lisati samas.

Venemaalt lähtuvad libauudised sisaldavad näiteks väiteid, et sooda, sidrun, C-vitamiin ja tsink aitavad viirust tappa, kuid samas kätepesu ei aita sellele kaasa. Samuti levitavad need vaktsineerimisvastaseid vandenõuteooriaid - näiteks et USA miljardär Bill Gates käivitab massilise vaktsineerimise ja inimeste kiibistamise, et selle kaudu neid kontrollida, edastas Unian.info.

Samuti rääkisid Venemaa toetatud kanalid, et 5G sidevõrgud tekitavad pandeemiat või siis, et koroonaviirus on pettus ning tegelikult seda ei olegi olemas.

Kõige selle taustal kordavad Vene propagandakanalid oma tavapärast retoorikat, kuidas Euroopa Liidu riigid on olnud ebatõhusad, lõhestunud ja küünilised oma viirusevastases tegevuses ja koostegutsemises teiste riikidega.

Samal ajal on Hiina toetatud väljaanded tegevuses sellega, et juhtida oma riigilt kõrvale süüdistused pandeemia vallandamises ja Hiina rahvusvahelise maine parandamiseks. Hiina kanalite vahel on märgata kõrgetasemelist koordinatsiooni nende sõnumite edastamiseks ja nende mõjukuse suurendamiseks eri keeltes ja meediakanalites, öeldakse raportis.

Venemaa ja Hiina kasutavad nii avalikku kui ka varjatud taktikaid oma eesmärkide saavutamiseks. Avalikult esinevad Venemaa ja Hiina diplomaadid ning riigimeedia oma pahameeleavaldustega. Varjatult kasutatakse aga libauudiseid, trollimist sotsiaalvõrgustikes ning veebriroboteid oma sõnumite mõju suurendamiseks.

Vene libauudistel võib olla väga pikk elu sotsiaalmeedias, märgitakse ülevaates. Näiteks on mõnda libauudist Facebookis edastatud 1,7 miljonit korda ja seda on näinud 117 miljonit inimest.

"Kõigis keeltes avaldatavad eksitavad teated levivad jätkuvalt väga laialdaselt, isegi kui kohalikud faktikontrollijad on need ümber lükanud," öeldakse raportis.

Laialt levivad valed põhjustavad aga ohtlikke eksiarvamusi. Nii selgus näiteks Briti uuringufirma YouGov küsitlusest, et kolmandik britte arvab, et viin on tõhus käte desinfitseerija ja viiendik usub, et koroonaviirus on inimeste loodud. Itaalias kasvas märtsis usaldus Hiina suhtes järsult, samas kui arvamus Euroopa Liitu kukkus kivina, selgus ühest sealsest uuringust.

"Me oleme narratiivide võitluses selle üle, kelle poliitiline süsteem on parem... See hakkab kujundama kriisijärgset geopoliitilist maastikku," ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell esmaspäeval. "Hiina ja Venemaa püüavad edendada oma agendat ja tekitada kahtlusi Euroopa Liidu usaldusväärsuse suhtes, kasutades selleks mõnikord pooltõdesid ja mõnikord puhtaid valesid," lisas ta.

"Me peame edendama oma positiivseid lugusid Euroopa Liidu solidaarsusest," ütles Borrell.