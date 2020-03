Ettevõtte kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles ERR-ile, et Nordica saab abistada praegu viie lennukiga.

"Tegeleme koostöös Nordicaga võimaluste otsimisega, kuidas kaardistada nende inimeste asukohti, kus nad parasjagu viibivad, et pakkuda erilende nendesse sihtkohtadesse. Meie võimekus on täiesti olemas," rääkis Uibo.

Malagast eestlaste äratoomise lennu organiseerisid sealsed inimesed ise ning lennufirma osutab teenust. Malagast soovis Eestisse saada 88 inimest ehk täislennuk, ütles Uibo.

Ta lisas, et võimalus lend korraldada on olemas, kui lennufirma saab info inimeste kohta, kes on kuskile lõksu jäänud, neid on piisavalt palju ning huvi kojulennu vastu on olemas.

"Üritame lennata täis lennukitega, vastasel juhul läheb hind väga kalliks. Tegemist on erilennuga ja kuna lend Tallinnast-Malagasse on tühilend, siis tuleb lennuhinnaks tagasipöörduja jaoks natuke alla 600 euro," sõnas Uibo.

Ka välisministeerium kaardistab täna, kus inimesed on ning Uibo usub, et seda infot saab omavahel jagada. Ühtlasi tegeleb lennufirma praegu sellega, et saada nordica.ee lehele üles info, kuidas selle kanali kaudu saaks lendudele registreeruda.

Nordica lennukipargi võimekus on kuni kolmetunnised lennud. Näiteks Tenerifele saab ka inimestele järele minna, aga sel juhul tuleb teha vahemaandumine.

Välisministeerium: registreeruge viivitamatult eritranspordile Mandri-Euroopast, Tenerifelt ja Egiptusest

Välisministeerium teatas kolmapäeval, et praegu on mitu erivõimalust Eesti kodanikel Eestisse tagasi tulla, ent selleks tuleb tegutseda kohe, kuna olukord muutub kiiresti ja praktilised võimalused Eestisse tagasi tulemiseks vähenevad reaalajas.

Mandri-Euroopa

Saksamaal Sassnitzi sadamast väljub täna õhtul kl 23.55 erandkorras Eesti ja Läti kodanikele ja alalistele elanikele Tallinki laev Romantika. Laev jõuab Riiga homme õhtul kl 23.55, kust on lubatud suunduda tagasi Eestisse. Broneeri pilet: https://www.tallink.ee/vali-reis

Välisministeerium palub arvestada, et Rügeni saarele Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal, kus asub Sassnitzi sadam, on kehtestatud sisenemispiirangud ja saarele pääsemiseks tuleb läbida täiendav politseikontroll. Seepärast on kohalike võimude soovitus, arvestades Tallinki laeva väljumisaega kell 23.55, siirduda saarele mitte enne kolmapäeva, 18. märtsi pärastlõunat, varudes samas piisavalt aega laevale jõudmiseks.

Saksa ametivõimud on kinnitanud, et laevale suunduvad eestlased lubatakse politseikontrollist läbi saarele.

Tenerife

Tenerifel kehtivad aktiivsed liikumispiirangud ja lennureise tühistatakse. Ministeerium soovitab kõigil Tenerifel viibivatel Eesti turistidel leida oma reisikorraldaja kaudu võimalus tulla viivitamatult tagasi või valmistuda kauemaks viibimiseks praeguses asukohas.

Wris pakub erakorralist lendu Tenerife Lõuna lennujaamast Tallinna lennujaama 19. märtsil (kellaaeg selgub kolmapäeva jooksul) – lend toimub siis, kui on kokku 90 inimest.

Egiptus

Egiptus on lubanud oma õhuruumi 19. märtsist sulgeda. Välisministeerium palub kõigil, kes pole juba oma tagasilendu kokku leppinud, võtta kohe ühendust oma reisifirmaga (Eesti firmadest näiteks Novatours või Estravel), et jõuda tagasilendudele Eestisse.

Seoses võimalike uute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega palub ministeerium kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta võimalusel kiiremas korras koju või valmistuda asukohariigis pikemalt olema.

Kui olete välismaal sattunud lõksu ja ei leia võimalusi tagasipöördumiseks, saatke isikuandmed, asukohariik ja täpsem mure aadressile konsul@mfa.ee või helistage +372 5301 9999 (24h).